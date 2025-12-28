Посочиха фаворитите за "Златната топка" - ще има нов собственик през 2026 година

Със залеза на ерата "Лионел Меси-Кристиано Роналдо", битката за "Златната топка" не е била толкова оспорвана от почти 20 години. Безброй играчи започнаха кампанията с убеждението, че имат шанс да спечелят най-престижната индивидуална награда във футбола. Усман Дембеле излезе от кариера, белязана от нестабилност, за да спечели трофея през 2025 г., и беше сред множеството претенденти в началото на надпреварата за 2026 г., но сега сякаш залезе от светлините на прожекторите.

"Златната топка" ще има нов собственик през 2026 година

Дембеле си осигури наградата главно благодарение на представянето си, с което помогна на Пари Сен Жермен да спечели първата си Шампионска лига и исторически требъл, а най-комерсиалната клубна надпревара вероятно отново ще има голямо влияние върху битката за "Златната топка" и този път. Въпреки това, тази година ще има и Световното първенство, така че има вероятност крайният победител да се определи от лятото в Северна Америка.

Също така, Купата на африканските нации се провежда от края на декември до януари, което означава, че може да има играчи, които не само блестят в клубовете си, но и впечатляват в два големи турнира в течение на кампанията. Състезанието за Златната топка е маратон, а не спринт, и си струва да се има предвид, че Дембеле се появи като потенциален победител едва в средата на кампанията 2024/25. Въпреки това, с наближаването на половината на европейския сезон, "GOAL" определиха фаворитите за "Златната топка" към този момент.

Ето фаворитите за "Златната топка" според "GOAL":

Според класацията, нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн в момента се счита за фаворит за тази престижна награда. Английският нападател демонстрира забележителна форма през този сезон, като води баварците напред с головете и решителните си действия. Той има 30 попадения и 3 асистенции в 25 мача. По тази причина редакционният екип на Goal го оценява като основен фаворит в надпреварата за "Златната топка" през 2026 г. На второ място е неуморимият голмайстор на Манчестър Сити Ерлинг Холанд.

Норвежкият нападател продължава да се отличава с уменията си всеки сезон, което го прави ключов играч за отбора си. Броят на головете му и физическото му превъзходство го държат на върха в класацията, но шансовете на Норвегия на Мондиал 2026 биха намалили и шансовете на Холанд за наградата. Тройката се допълва от нападателя на Реал Мадрид Килиан Мбапе. Френската звезда се превърна в ключов играч за мадридчани още през първия си сезон, като постоянно доказваше класата си в решаващи мачове.

В класацията са включени още както млади таланти, така и опитни звезди. Вундеркиндът на Барселона Ламин Ямал заема четвърто място, а полузащитникът на Арсенал Деклан Райс е на пето място. Витиня от ПСЖ, Майкъл Олисе и Луис Диас от Байерн Мюнхен също са в Топ 10. Една от най-големите изненади в списъка е, че Лионел Меси е на девето място. Легендата, която в момента играе за Интер Маями, все още показва защо неговите индивидуални умения и влияние не трябва да се пренебрегват. Десетката се затваря от защитника на ПСЖ - Ашраф Хакими.

Разбира се, целият сезон тепърва предстои. Поради това конкуренцията за "Златната топка – 2026" остава отворена за значителни промени и появата на нови звезди. Засега обаче, според класацията на "Goal", Хари Кейн води в надпреварата, и то с причина.

