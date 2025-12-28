Роналдо с два гола в мач №1 300: колко му остават до заветните 1 000?

Вчера, на 28 декември, Ал Насър изигра първия си мач след почивката в Саудитската Професионална Лига. Кристиано Роналдо и компания записаха 10-та поредна победа в първенството, което е и рекорд в първенството. Никой друг отбор не е печелил първите си 10 мача в Саудитска Арабия. В тези 10 мача Кристиано Роналдо, който на свой ред гони рекорд, отбеляза 12 гола. Последните два дойдоха именно вчера.

Роналдо вкара гол №956 в мач №1 300

Мачът на Ал Насър срещу Ал Акдуд беше и мач номер 1 300 за Кристиано Роналдо. Португалската суперзвезда вкара два гола, с които направи общата си сметка 956. Както е известно, Роналдо иска да вкара 1 000 гола в официални мачове и сега вече му остават 44. Той можеше да запише и хеттрик, но третото му попадение беше отменено. Третия гол за Ал Насър вкара друг португалец – Жоао Феликс.

Ал Насър е на първо място в Саудитката Професионална Лига

Ал Насър е на първо място в Саудитската Професионална Лига с 30 точки от първите 10 мача. Кристиано Роналдо и компания са първите, които постигат нещо такова. Те са вкарали 33 гола от началото на първенството и са допуснали само 5. Така Ал Насър има както най-доброто нападение, така и най-добрата защита.

