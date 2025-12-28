Лайфстайл:

Роналдо с два гола в мач №1 300: колко му остават до заветните 1 000?

28 декември 2025, 11:15 часа 418 прочитания 0 коментара
Роналдо с два гола в мач №1 300: колко му остават до заветните 1 000?

Вчера, на 28 декември, Ал Насър изигра първия си мач след почивката в Саудитската Професионална Лига. Кристиано Роналдо и компания записаха 10-та поредна победа в първенството, което е и рекорд в първенството. Никой друг отбор не е печелил първите си 10 мача в Саудитска Арабия. В тези 10 мача Кристиано Роналдо, който на свой ред гони рекорд, отбеляза 12 гола. Последните два дойдоха именно вчера.

Роналдо вкара гол №956 в мач №1 300

Мачът на Ал Насър срещу Ал Акдуд беше и мач номер 1 300 за Кристиано Роналдо. Португалската суперзвезда вкара два гола, с които направи общата си сметка 956. Както е известно, Роналдо иска да вкара 1 000 гола в официални мачове и сега вече му остават 44. Той можеше да запише и хеттрик, но третото му попадение беше отменено. Третия гол за Ал Насър вкара друг португалец – Жоао Феликс.

Още: Звездите се усетиха, че не си струва: започнаха да бягат от Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо

Ал Насър е на първо място в Саудитката Професионална Лига

Ал Насър е на първо място в Саудитската Професионална Лига с 30 точки от първите 10 мача. Кристиано Роналдо и компания са първите, които постигат нещо такова. Те са вкарали 33 гола от началото на първенството и са допуснали само 5. Така Ал Насър има както най-доброто нападение, така и най-добрата защита.

Още: В Саудитска Арабия отново се навъртат около Мохамед Салах

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Кристиано Роналдо Ал Насър Саудитска професионална лига
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес