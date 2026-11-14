Посъветваха Почетино да се отърве от капитана на Манчестър Юнайтед

Бившият помощник-треньор на Манчестър Юнайтед Рене Мюленстийн призова новия наставник Маурисио Почетино да се раздели с капитана на отбора Бруно Фернандеш. Въпреки че спечели наградата "Играч на годината" във Висшата лига след блестяща втора половина на кампанията под ръководството на Майкъл Карик, португалецът се мъчи да повтори това влияние последователно през този сезон. По тази причина нидерландецът смята, че дългогодишната безмилостна негативна атмосфера около "Олд Трафорд" е оказала тежка психологическа тежест върху 32-годишния плеймейкър.

Бруно Фернандеш е "психически засегнат" от атмосферата в Манчестър Юнайтед

В интервю за "talkSPORT" Мюленстийн обясни защо една окончателна раздяла би било от полза за всички страни: "Що се отнася до Бруно, той беше фантастичен играч за Манчестър Юнайтед в продължение на много, много години. Тази година обаче той не достига същото ниво. Мисля, че до известна степен той е бил, може би дори психически засегнат от цялата негативност, която обграждаше клуба и него самия. Той е страхотен играч, но няма да съжалявам особено, ако реши да напусне клуба. Смятам, че има много други хора, много други играчи, които според мен трябва да продължат напред, а ние трябва да създадем различен вид динамика в отбора."

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Индивидуалните статистики прикриват колективната криза

Дори на фона на критиките към цялостното му представяне, полузащитникът остана основният творчески двигател на отбора през сезон 2026/27, като отбеляза четири гола и две асистенции в първите си девет мача от Висшата лига. Сред тях се откроява хеттрикът при победата с 5:2 над Ипсуич Таун наред с решаващи голове и асистенции срещу Сабах и Рома в Шампионска лига. Неговият принос не успя да предотврати най-лошия старт на "червените дяволи" в първенството от 40 години насам - с едва една победа в 10 мача от елита, което ги оставя на 18-то място в зоната на изпадащите. Междувременно изданието "The Athletic" съобщава, че плеймейкърът наскоро е отхвърлил второ предложение за подновяване на договора, като по този начин настоящият му договор ще изтече в края на сезона.

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