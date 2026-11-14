Бивш любимец на Почетино с предупреждение към разглезените звезди на Ман Юнайтед

През последните години един от най-големите проблеми в Манчестър Юнайтед е съблекалнята. Бивши футболисти на "червените дяволи" разказват за липса на каквато и да е дисциплина, системно закъсняване и безнаказано нарушаване на вътрешния правилник на клуба. Но с идването на Маурисио Почетино това ще се промени. Така предполагат думите на бившия футболист на Тотнъм Киърън Трипиер. Той беше привлечен в "шпорите" именно от Почетино.

Киърън Трипиер: "Мислех, че теглото ми е добро"

Още през 2023 г. Киърън Трипиер даде подробности за това как Маурисио Почетино управлява футболистите си в подкаста "High Performance Podcast": "Беше голям шок, ако трябва да бъда честен с вас. Отидох на почивка в Канкун и се върнах, мислейки си, че съм в добра форма... В следващия момент се озовах в "клуба на дебелите". Бях в камерата за симулиране на голяма надморска височина. Мислех, че теглото ми е добро, но не, бях директно в камерата след всяка тренировка. Тогава разбрах, че това е нещо различно".

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"Беше строг, но в добрия смисъл"

Според Трипиер, Почетино е знаел за всеки един закъснял футболист: "Сякаш знаеше всичко за теб. Сякаш имаше камери навсякъде. Просто знаеше, ако се опиташ да закъснееш и кажеш, че си бил навреме. Имаше хора, които отбелязваха всеки път, когато влезеш. Беше строг, но в добрия смисъл. Беше добър в управлението на хората. Знаеше кога да те дръпне настрана и кога не. Понякога беше като магьосник".

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