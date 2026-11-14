Световен шампион с Германия похвали Юрген Клоп

Бившият селекционер на националния тим по футбол на Германия и световен шампион от 2014 г. Йоахим Льов вече забелязва промяна в атмосферата, откакто Юрген Клоп пое представителния отбор. Клоп замени на треньорския пост Юлиан Нагелсман, под чието ръководство "маншафта" записа разочароващо представяне на Мондиал 2026. В първите си четири мача начело на тима - в турнира Лига на нациите, Юрген Клоп постигна две победи.

Йоаким Льов: "Навлизаме в една различна ера"

"Цялата нация искаше Юрген Клоп за треньор. Новото начало се усеща осезаемо. Включени са нови играчи, навлизаме в една различна ера, настроението отново е позитивно", коментира пред списание "Кикер" Йоаким Льов, който води националния отбор на Германия от лятото на 2006 г. до лятото на 2021 г. Специалистът обаче подчерта, че никой не бива да очаква чудеса от новия селекционер: "Той се нуждае от време, отборът трябва да намери себе си". Клоп има договор, който важи до края на Световното първенство през 2030-а, а преди това на дневен ред е Евро 2028.

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"Трябва да докажеш на какво си способен"

"Крайната оценка се дава едва когато се прибереш у дома след даден турнир. На големите първенства трябва да докажеш на какво си способен", добави Йоаким Льов. Юрген Клоп дебютира начело на Германия в Лигата на нациите при равенството 2:2 с Нидерладния. Последва загуба с 0:1 от Гърция, след което немците победиха Сърбия с 2:0. Във втората си среща с Гърция Германия записа нулево равенство, а на 13 ноември отново победи Сърбия с 2:0. Следващата среща на "маншафта" е домакинство на Нидерландия на 16 ноември.

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