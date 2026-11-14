Фалстарт на ерата без Меси! Аржентина се издъни срещу заклет съперник

Националният отбор на Аржентина претърпя загуба в първия си мач след оттеглянето на Лионел Меси от международния футбол. "Гаучосите" допуснаха поражения с 1:2 от заклетия си съперник Уругвай в контрола. Автогол на аржентинския защитник Леонардо Балерди през второто полувреме, последван от късметлийски гол на уругвайския полузащитник Макси Араухо, запечатаха загубата за вицешампионите от Мондиал 2026. Хулиан Алаварес даде надежда на Аржентина за обрат с гол в 73-тата минута, но Уругвай удържа преднината си и записа трета победа при новия си селекционер Диего Форлан.

Аржентина загуби без Меси

Меси изигра последния си мач за Аржентина в емоционален прощален приятелски мач срещу Бенин миналия месец, слагайки край на блестяща кариера, в която записа 207 мача за националния отбор и 125 гола. Без 39-годишния гений "албиселесте" се мъчеше да пробие устойчивата отбрана на Уругвай през по-голямата част от мача в петък. Нико Пас имаше най-добрата възможност за Аржентина през първото полувреме, но ударът му беше спасен от вратаря на Уругвай Кристофер Фиермарин.

ОЩЕ: Лионел Меси се завръща на "Монументал" за зрелищен мач пред родна публика

Уругвай отбеляза първия гол малко след началото на второто полувреме, когато пряк свободен удар на Хорхиан де Араскаета отляво предизвика хаос в отбраната на "гаучосите". Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес се опита да изчисти с глава, но топката се отби от съотборника му Леонардо Балерди и влезе в мрежата. След това Де Араскаета асистира за втория гол на "небеснобелите" в 53-тата минута, като корнерът му изглеждаше, че се удари в рамото на Араухо, преди да се извиси високо в мрежата. Алварес намали резултата в средата на полувремето и имаше още една добра възможност в добавеното време, но Уругвай удържа победата.

ОЩЕ: Ерата без Меси в Аржентина започна с много изненади