Испанската федерация се произнесе за вратаря, причинил смъртта на нападателя на Тенерифе

Ясно е наказанието на вратаря на Андора Хесус Овоно, който игра грубо и бе причина за смъртта на Хесус де Мигел. Стражът на Андора влезе опасно с високо вдигнат крак при единоборство за топката с де Мигел през добавеното време на мач от втора дивизия в испанския футбол.

Отражението на трагедията върху живота на Хесус Овоно

Дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация се произнесе по случая. 25-годишният страж ще бъде със спрени права за 12 мача. В официалното решение се подчертава, че това е максималната възможна санкция, предвидена в Дисциплинарния кодекс за описаните в съдийския доклад събития. Възможно е решението на комисията да бъде обжалвано в рамките на 10-дневен срок.

Още: Трагедията в Испания срина психически вратаря, който причини тежкия сблъсък

Главният арбитър на срещата Мануел Анхел Перес Ернандес е вписал в протокола, че Овоно е използвал прекомерна сила при игровата ситуация. Вследствие на това поваля де Мигел на терена. Той получава спешна медицинска помощ и е изнесен на носилка, но за съжаление умира на следващия ден от травмите си.

Близките на Овоно споделят, че трагедията е оставила сериозен отпечатък върху психическото състояние на стража. От инцидента насам той се е превърнал в обект на обиди и дори обвинения в убийство. Към момента не е сигурно дали стражът ще намери силите да продължи футболната си кариера.

Още: Ужасна вест разтърси Испания: 30-годишен футболист почина след инцидент на терена