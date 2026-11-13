Маурисио Почетино с насълзени очи: "Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед"

Новият старши треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино коментира назначението си на мястото на Майкъл Карик. По време на пресконференция аржентинецът сподели, че решението да напусне поста си като селекционер на националния отбор на САЩ е категорично най-трудното в кариерата му. Почетино заяви, че не е успял да устои на предложението да застане начело на "червените дяволи".

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От "Олд Трафорд" съобщиха, че са се разбрали с аржентинския специалист да поеме тима от 18 ноември. По този начин той ще ръководи националния отбор на САЩ за предстоящите мачове с Хаити от плейофите за Лигата на нациите на зона КОНКАКАФ.

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"Трудно ми е да говоря сега. Твърде емоционален съм. Трудно взех това решение, защото е най-трудното в цялата ми кариера", каза Почетино пред репортери преди гостуването на Хаити.

"Ние обаче сме професионалисти и се опитваме да сбъднем мечтите си", каза още аржентинецът, който бе с насълзени очи.

"Вярно е, че наскоро подписах договор до 2030 година, но хората в Американската федерация са наясно, че възможности като тази не идват толкова често в живота. Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед", заяви Почетино.

Към момента Манчестър Юнайтед се намира в най-тежката си позиция за последните 40 години. "Червените дяволи" успяха да спечелят само един мач от десет във Висшата лига и се намират в зоната на изпадащите.

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