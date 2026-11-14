Бивш шеф в БФС: "Гонзо и Ицо Кауфланда се надпреварват за приза "Неудачник на годината"

Бившият член на Изпълнителния комитет към Българския футболен съюз - Петър Величков, който бе част от екипа на Димитър Бербатов, отправи сериозни критики към президента на централата Георги Иванов и легендата на родния футбол Христо Стоичков. Повод за недоволството на Величков бе поредният разочароващ резултат на националния отбор. "Лъвовете" допуснаха унизително поражение у дома с 0:5 от Исландия в Лигата на нациите.

"Гонзо оставка, Стоичков по-далеч от българския футбол"

Двубоят се изигра на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, където присъстваха около 500 души по трибуните. Във ВИП ложата пък бяха Георги Иванов и Христо Стоичков. След последния съдийски сигнал, който сложи край на надеждите на "лъвовете" за промоция в горната дивизия на Лигата на нациите, Величков излезе с емоционален пост в социалните мрежи. Чрез него той призова президента на БФС да подаде оставка, а Камата да стои далеч от българския футбол.

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Ето какво гласи публикацията на Величков:

"Ето това ни обеща за след 3 години Георги Иванов Гонзото. "Ще видите каза къде ще е този национален отбор след 3 години." Виждаме - играем в аутсайдерската група в Лигата на Нациите, падаме с 8:0 от Исландия в двата мача с тях, преди това Люксембург ни би в България и пак у дома направихме престижно 0:0 с Естония, на 90то място в класацията на ФИФА сме, 300 души на стадиона наблюдават мач на националния отбор и гледаме смело към квалификациите за следващото Европейско първенство. А уж Гонзо заведе националите в Пловдив, защото в София никой не ги гледа.

Гонзо и Ицо Кауфланда са се изправили гордо на трибуните готови да посрещнат глоба от Комисията за Защита на Конкуренцията, ако реши да санкционира и БФС. Нелоялно се надпреварват за приза "Неудачник на годината". Оценката за работата на Гонзото, като водач на БФС я дадоха тези 300 неповторими оптимисти за бъдещето на българския футбол - Викаха Оставка нееднократно. Не е ли време тандема Гонзо/Стоичков да си събират багажа и кой от къде е? Гонзо, ОСТАВКА ! Стоичков по-далеч от българския футбол", гласи пълната публикация на Петър Величков в профила му във фейсбук.

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