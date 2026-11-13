Нидерландия заши 7 гола на съседка на България, рутинен успех за Германия и още изненади в Лигата на нациите (РЕЗУЛТАТИ)

Лигата на нациите за пореден път не разочарова, като предложи дъжд от попадения в десетте мача на 13 номври, петък. Отборът на Германия постигна успех с 1:3 при визитата си на Сърбия. И двете полувремена започнаха ударно за бундестима, а западната ни съседка завърши двубоя с девет човека на терена, след като Ваня Драгоевич и Андрия Живкович изкараха червени картони.

Безпроблемен успех за Германия на Клоп в Сърбия

Двубоят започна ударно за бундестима, който излезе напред в резултата още в 3-а минута. Максимилиан Мителщет центрира от корнер, а Кай Хавертц засече топката. Малик Тиау успя да отиграе, но злощастен рикошет в Сърджан Бабич прати кълбото в мрежата на западната ни съседка. Десет минути по-късно ситуацията за Сърбия се влоши, след като Германия удвои аванса си. Милинкович-Савич успя да спаси удар на Хавертц, но при добавката Флориан Виртц не му остави никакъв шанс. През останалото време от първата част Йонатан Та пропусна добра възможност да направи резултата класически. Така бундестимът се оттегли на почивката с два гола аванс. Второто полувреме започна с трети гол във вратата на Сърбия - този път дело на дебютанта Браян Груда. "Орлите" върнаха едно попадение чрез Сърджан Бабич.

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Нидерландия разгроми Гърция

В другия мач от групата Нидерландия се позабавлява и записа категоричен успех със 7:0 срещу Гърция. Крисенсио Съмървил откри резултата в 6-а минута, а в следващия половин час Тиджани Рейнджърс оформи своя хеттрик. Междувременно ВАР отмени гол на Фотис Йоанидис. "Лалетата" не спряха и отбелязаха още един гол чрез Юриен Тимбер в 40-а миута. Ситуацията не се промени след почивката, като Тимбер реализира второто си попадение в срещата, а Дониел Мален също записа името си сред голмайсторите.

България също допусна унизителна загуба с 0:5 от Исландия. В другия мач от групата Естония постигна минимален успех с 1:0 като гост на Люксембург. Единственото попадение в срещата бе дело на Максим Паскоци. Така Исландия остава лидер в групата с 11 точки, следвана от Естония с 9. България и Люксембург се простиха с шансовете си за класиране в горната дивизия, след като имат съответно 4 и 3 пункта на последните две позиции.

Всички резултати в Лигата на нациите на 13 ноември, петък:

Молдова 2:1 Казахстан

Лихтенщайн 0:1 Азербайджан

Андора 2:0 Гибралтар

Люксембург 0:1 Естония

България 0:5 Исландия

Словакия 2:2 Фарьорските острови

Шотландия 2:1 Северна Македония

Словения 0:0 Швейцария

Нидерландия 7:0 Гърция

Сърбия 1:3 Германия

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