Зеленски: САЩ лансираха идеята Украйна да отстъпи Донбас в замяна на членство в НАТО

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американските преговарящи са повдигнали въпроса за "възможно оттегляне на Украйна от разположения в източната част на страната регион Донбас в замяна на присъединяване към НАТО", след състоялия се преди дни кръг от мирни преговори с Русия в Абу Даби, предаде Ройтерс.

Зеленски повтори позицията си, че Киев не е склонен да се оттегли от своята територия. Той заяви, че ако Украйна получи всеобхватен пакет за сигурност, включващ гаранции за сигурност, силна и добре финансирана украинска армия, както и средства за възстановяване, той ще постави въпроса на референдум.

"Американците повдигнаха въпроса: "Ами ако Украйна се присъедини към НАТО? Ще се оттегли ли Украйна от Донбас?" Това беше първият път, когато този въпрос беше повдигнат", заяви Зеленски пред журналисти в изявление, публикувано днес от канцеларията му. "Ето защо смятам, че НАТО отново е на дневен ред. Но вие също сте чули сигналите на Путин, и това е изключително труден разговор", добави той.

Зеленски заяви още, че Европейският съюз и НАТО представляват единствената "истинска сигурност" за Европа, като предупреди, че опитите на Кремъл да промени архитектурата на сигурност на континента могат да доведат до още конфликти. "Това е опасно, защото според мен именно подобни неща водят до войни и ескалации", заяви вчера Зеленски в изказване пред репортери, които беше публикувано по-рано днес. "Истинската сигурност в Европа означава ЕС и НАТО. Това е. Няма друга сигурност в Европа", добави той.

Членството на Украйна в НАТО би гарантирало защита срещу по-нататъшна руска агресия, тъй като е малко вероятно Путин да се осмели да обяви война срещу всички страни от Алианса, заяви президентът Володимир Зеленски по време на разговор с журналисти.

"Путин не е готов да се бие с НАТО"

„Не съм сигурен, че Путин ще бъде готов да се бори срещу НАТО, с Украйна в НАТО. Със сигурност ще му бъде още по-трудно, отколкото е сега, и когато разбере това, ще се превърне в превантивна защита срещу него. Каквото и да казват, територията на НАТО е територия без война и единствената държава, с която Русия няма гранични проблеми, е НАТО“, каза Зеленски.

Още: Срещата на Тръмп, Си и Путин: Тримата обсъждат войната в Иран, но не и конфликта в Украйна?

Държавният глава отбеляза, че основното предимство на НАТО е колективната отговорност на страните членки за взаимната си сигурност. Той добави, че това намалява вероятността от повторна атака от страна на Русия. „Не можеш да се биеш срещу всяка държава. Не можеш да убиеш тези хора. Ето защо вероятността от повторение на агресията е намалена. Ето защо това е важно“, отбеляза президентът.

Зеленски говори и за преговорите относно гаранциите за сигурност за Украйна. Според него Киев настоява за защитни механизми, подобни на член 5 от Северноатлантическия договор. На въпрос от американската страна дали подобни споразумения ще включват присъствието на американски войски на украинска територия, той получи отрицателен отговор.

Още: Зеленски и Къшнър: На следващата среща за мир Европа ще бъде в преговорния екип (ВИДЕО)

„Тогава питам: какво означава „подобно на член 5“ и какво означава „подобно на НАТО“? Казват, че това са двустранни гаранции за сигурност. Подобни на тези, които има Израел. Някои други страни ги имат“, каза Зеленски.

Държавният глава подчерта, че Украйна се нуждае от конкретни условия за бъдещи споразумения, а не от общи формулировки за гаранции, подобни на тези на НАТО. „Никой не е виждал как работи НАТО. Само веднъж, след трагедията в Съединените щати през септември 2001 г. Тогава видяхме как партньорите могат да реагират, като действат заедно“, добави Зеленски.

Санкции и оръжия

„Руският диктатор Владимир Путин ще направи отстъпки във войната в Украйна само ако Съединените щати приемат мощен пакет от мерки за подкрепа на Киев. При такова условие деескалация може да бъде постигната до края на годината“, заяви още президентът. „Русия ще предприеме реалистични стъпки, когато Конгресът на САЩ е готов да приеме мощен пакет за подкрепа на Украйна. Този пакет може да включва две неща: санкции и оръжия“, отбеляза той.

Зеленски отбеляза, че по време на срещата си с Тръмп през 2024 г. му е донесъл „План за победа“, в който ясно е посочено, че ако Съединените щати предоставят на Украйна конкретна помощ, Путин ще седне на масата за преговори и ще бъде готов да предприеме реални стъпки.

Още: "Въпросът за финансирането на Украйна тресе Европа": Льо Пен е готова да се срещне със Зеленски

Зеленски подчерта, че ако Конгресът на САЩ може да обмисли подкрепата на подобна идея, тогава „до края на годината страните наистина имат възможност да се опитат да се споразумеят за поне някаква деескалация“. „И тогава този прозорец на възможности ще се отвори за всички, включително за руснаците, въпреки факта, че те залагат всичко на тази зима. В края на краищата, ако Украйна се засили, е по-добре да се опита дипломация, отколкото да се тества това укрепване. Путин трябва да приеме този мотив“, подчерта той.

Възможно ли е войната да приключи тази година?

След срещата в Абу Даби, Дейвид Арахамия, член на преговарящата делегация и председател на парламентарната фракция „Слуга на народа“, заяви, че партиите са постигнали значителен напредък на срещата и добави, че екипите са получили добър импулс за намиране на решение преди Нова година.

Още: "Руснаците ни казаха, че шефът им е ядосан - няма да спре": Зеленски пред Европа за преговорите в Абу Даби (ВИДЕО)

Същевременно Зеленски заяви, че Путин е казал на близкото си обкръжение, че иска да унищожи живота в големите градове на Украйна и затова засилва атаките срещу Киев, Днепър, Харков, Запорожие и Одеса.

Руските искания

Вестник „Билд“ съобщи, че едно от предложенията на Русия в преговорите за прекратяване на войната в Украйна включва строга заявка за предаване на целия Донбас и окупираните територии, както и излизане на Финландия от НАТО.

По това време се съобщаваше, че планът на Кремъл предвижда Москва да запази окупираните територии на Украйна и да анексира целия Донбас, включително контролираните от Киев части от Донецка и Луганска области. Освен това, според плана, Украйна ще получи статут на необвързана страна и ще се откаже от членството си в НАТО, въпреки че не се изключва членството ѝ в Европейския съюз. Финландският министър на отбраната Анти Гакянен заяви, че исканията на Русия НАТО да намали присъствието си в страните, граничещи с нея на изток, са изпитание за решимостта на САЩ и Европа да преговарят.