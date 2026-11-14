Кукурея разкри дали Диоманде му помага повече от Винисиус

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор изпитва сериозни проблеми през последните си сезони на "Сантиаго Бернабеу". Настоящата кампания е особено трудна за него, като бразилецът може да загуби титулярното си място под ръководството на Жозе Моуриньо за сметка на Ян Диоманде. Според мнозина африканското крило е значително по-полезен за отбора, особено с приноса си в защита. По въпроса говори левия бек на "кралете" Марк Кукурея в интервюто си за "COPE".

Марк Кукурея: "Той е нетърпелив да тренира"

Ето какво отговори Марк Кукурея на въпроса дали вижда Винисус Жуниор да изпитва трудности: "Забелязвам го... Трябва да разберете, той е един от най-добрите играчи в света от 5 години и... Той е нетърпелив да играе, опитва се и мисля, че с качествата си със сигурност ще обърне нещата". Кукурея сподели мнението си за разликата между играта на Винисиус и Ян Диоманде: "Не, не мисля, че (Диоманде) ми помага повече, мисля, че при него е по-видимо.

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"Ако вкарваше по три гола на мач, никой нямаше да му каже нищо"

Диоманде прави спринтове назад и след това тича напред, той е навсякъде. Винисиус прави три спринта и след това има едно връщане, в което не тича. А когато не е тичал, остава в по-предни позиции. Ако вкарваше по три гола на мач, никой нямаше да му каже нищо. Най-важното за нас е да се върне в най-добрата си форма, защото ако е в разцвета на силите си, имаме фантастичен отбор".

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