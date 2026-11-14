Левски с важна информация за Европа: Бори се за билети в Марсилия

Левски има реална възможност да продължи към елиминационната фаза на Лига Европа, като "сините" записаха 7 точки в първите си 4 мача от втория по сила европейски клубен турнир. Следващата среща на възпитаниците на Хулио Веласкес ще бъде във Франция, като те гостуват на гранда Олимпик Марсилия на 26 ноември. Поради протестите и безредиците в страната, не е ясно колко билети ще бъдат отпуснати за феновете на Левски. Но от клуба увериха привържениците си, че правят всичко възможно да осигурят колкото се може повече билети.

Левски: "Наш приоритет е да осигурим възможно най-голямата квота билети"

Ето какво написаха от Левски: "Във връзка с огромния интерес към предстоящия ни мач срещу Олимпик Марсилия, бихме искали да ви предоставим актуална информация относно организацията за билетите за нашите привърженици. ПФК Левски води текущи разговори с Олимпик Марсилия, местните власти, полицията и УЕФА, за да финализира организацията за гостуващите фенове. Наш приоритет е да осигурим възможно най-голямата квота билети за нашите привърженици, като същевременно гарантираме спазването на всички необходими изисквания за безопасност и сигурност.

Още: Левски привлече човек от Рома и Милан! Италианец поема ключова роля на "Герена"

"Ще ви предоставим допълнителна информация"

Тъй като разговорите все още продължават, окончателната бройка билети и редът за тяхната продажба все още не са потвърдени. Ще ви предоставим допълнителна информация чрез нашите официални канали веднага щом бъде взето окончателно решение". От началото на настоящия сезон в Лига Европа Левски спечели 7 точки в 4 мача - 2 победи, 1 равенство и 1 загуба. "Сините" са на 10-о място във временното класиране на основната фаза, като всяка позиция до 24-ата включително гарантират на Левски класиране в елиминационната фаза.

Още: Ясно е кой ще управлява Левски при новия собственик