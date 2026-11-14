Мохамед Салах счупи легендарен рекорд с екипа на Египет

Нападателят на Трабзонспор Мохамед Салах се превърна в голмайстор №1 в историята на националния отбор на Египет. Той достига до отличието, след като реализира две попадения в противниковата врата за успеха с 5:0 над Малави в среща от квалификациите за Купата на африканските нации. Салах вече има над 70 попадения на сметката си за "фараоните".

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По този начин той изпревари доскорошния носител на титлата, а именно бившия селекционер на Египет Хосам Хасан, който има записани 69 гола.

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Салах вкара за 4:0 в 84-тата минута, за да изравни постижението на Хасан, а в добавеното време от дузпа реализра своя гол номер 70 с националната фланелка. Другите попадения за домакините бяха дело на Насер Махер, Омар Мармуш и Мохамед Хани още през първото полувреме.

Съвсем скоро българската публика ще може да се наслади на майсторството на Салах на живо. ЦСКА ще посрещне клубния му Трабзонспор в среща от 4-тия кръг на Лига на конференциите. Двубоят ще бъде първият европейски сблъсък, който ще се проведе на реновирания стадион "Българска армия".

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