Спрягат четирима за заместник на Любо Пенев в столичен тим

Ръководството на Локомотив София продължава търсенето на наследник на Любослав Пенев. Легендата на българския футбол напусна столичния клуб след серия катастрофални резултати от началото на сезона. Тимът заема последната 14-а позиция в класирането в Първа лига с актив от едва 9 точки след изиграването на първите си 14 срещи. "Железничарите" загубиха от Септември София с 0:1 в последния кръг и това ги остави с една победа, 6 равенства и 7 поражения през настоящата кампания до момента.

Търсенето на нов треньор на Локо София продължава

По тази причина в "Надежда" отчаяно търсят нов треньор. По последна информация на "Тема Спорт" шефовете са свели избора си до четирима кандидати. Става въпрос за Явор Вълчинов, Георги Донков, Душан Косич и Гьоко Хаджиевски. От клуба са направили беседване и обсъждане на всеки един от вариантите. Сред тях е бил и бившият наставник на ЦСКА Александър Томаш, но засега той не попада сред избраните. Очаква се в близките дни Локомотив София да обяви новия си треньор.

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Възможността Косич да поеме столичните "железничари" е малка, тъй като от настоящия му клуб Локомотив Пловдив поискали твърде висока сума, за да го пуснат. Георги Донков пък бе спряган за поста през лятото, като до последно той бе водещ кандидат, но в крайна сметка ръководството избра Любо Пенев. Този обрат е накарал Донков да се почувства обиден, но той все пак е провел разговори през последните дни. Очаква се решение да бъде взето в най-скоро време. Дотогава тимът ще бъде воден от Александър Георгиев.

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