Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Директор в БФС: "Срамен резултат, България не заслужава да вижда това"

14 ноември 2026, 11:54 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria
Директор в БФС: "Срамен резултат, България не заслужава да вижда това"

България загуби срамно домакинството си на Исландия с разгромното 0:5 и така заличи шансовете си не само за промоция в Лига В на Лигата на нациите, а и възможността да играе бараж за въпросната промоция. По същото време в другия мач от Грува С/4 Естония победи Люксембург с 1:0 и така гостуването на "лъвовете" в Талин ще остане мач без значение. Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев говори за ужасяващата загуба пред БТА.

Кирил Котев: "За съжаление свалихме гарда"

Ето какво каза Кирил Котев: "Срамен резултат - извиняваме се на цяла България, която не заслужава да вижда националния си отбор в такова състояние. Допуснахме твърде много леки и непредизвикани грешки, които съперникът наказа. За съжаление свалихме гарда и когато противникът те превъзхожда във всеки един компонент от играта, се стига до разгром. Вижте, към днешна дата това са най-добрите български футболисти, с които разполагаме.

Още: След срама срещу Исландия: Испански специалист става селекционер на България

Кирил Котев

"Надявам се играчите да защитят честта на България"

Ние взимаме най-доброто от клубовете. Ето защо се надявам в предстоящия мач с Естония тези играчи да се представят по коренно различен начин и най-вече да защитят честта на България". Останалите резултати на България в Лигата на нациите не са по-добри. "Лъвовете" записаха още 2 загуби - с 0:3 отново от Исландия и с 1:2 от Люксембург. В първия мач с Естония те завършиха при нулево равенство, а единствената победа дойде срещу Люксембург с 2:0.

Още: Треньорът на България не даде логично обяснение след позора от Исландия на "Колежа"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол БФС Кирил Котев Лига на нациите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес