Директор в БФС: "Срамен резултат, България не заслужава да вижда това"

България загуби срамно домакинството си на Исландия с разгромното 0:5 и така заличи шансовете си не само за промоция в Лига В на Лигата на нациите, а и възможността да играе бараж за въпросната промоция. По същото време в другия мач от Грува С/4 Естония победи Люксембург с 1:0 и така гостуването на "лъвовете" в Талин ще остане мач без значение. Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев говори за ужасяващата загуба пред БТА.

Кирил Котев: "За съжаление свалихме гарда"

Ето какво каза Кирил Котев: "Срамен резултат - извиняваме се на цяла България, която не заслужава да вижда националния си отбор в такова състояние. Допуснахме твърде много леки и непредизвикани грешки, които съперникът наказа. За съжаление свалихме гарда и когато противникът те превъзхожда във всеки един компонент от играта, се стига до разгром. Вижте, към днешна дата това са най-добрите български футболисти, с които разполагаме.

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"Надявам се играчите да защитят честта на България"

Ние взимаме най-доброто от клубовете. Ето защо се надявам в предстоящия мач с Естония тези играчи да се представят по коренно различен начин и най-вече да защитят честта на България". Останалите резултати на България в Лигата на нациите не са по-добри. "Лъвовете" записаха още 2 загуби - с 0:3 отново от Исландия и с 1:2 от Люксембург. В първия мач с Естония те завършиха при нулево равенство, а единствената победа дойде срещу Люксембург с 2:0.

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