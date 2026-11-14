Защо Европа не успя да намери супергерой, който да се изправи срещу Владимир Путин?

Някои европейски лидери искаха да намерят преговарящ със супергеройски качества, който да се изправи срещу Владимир Путин и Доналд Тръмп, да осигури справедливо мирно споразумение за Украйна и да гарантира сигурността на самия европейски континент в момент, когато преговорите за прекратяване на огъня набират скорост. Такъв човек обаче нямаше как да бъде намерен, пише в свой анализ Politico, цитиран от БГНЕС.

Това вече беше мнението на дипломати и официални представители, близки до дискусиите, които пожелаха анонимност, за да коментират деликатния мирен процес за Украйна, предизвикващ разногласия в европейските столици. И то още преди ЕС да реши в петък, че задачата ще трябва да бъде изпълнена от екип.

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Стремежът да бъде определен един представител, който да говори от името на Европа, беше разбираем. Привлекателността на идеята един уважаван лидер да поеме юздите се основава преди всичко на желанието да се демонстрират европейска сила и единство, както и на стремежа преговорите с Русия, САЩ и Украйна да бъдат ефективни и резултатни.

Самият украински президент Володимир Зеленски заяви тази седмица, че иска Европа в рамките на няколко дни да определи кой ще я представлява в преговорите. Той дори намекна, че би предпочел това да бъде един човек и дори даде да се разбере, че има предпочитание, макар да отказа да назове име. Желанието му обаче не беше удовлетворено.

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Вместо това лидерите на срещата на върха в Дъблин в петък решиха, че т.нар. „Е5“ – петте големи европейски държави: Германия, Франция, Полша, Италия и Великобритания, заедно с представители на Европейската комисия и Европейския съвет, ще продължат работата като екип.

Технически разговори

Търсенето на водещ представител, който да заеме европейското място на масата за преговори в следващия кръг от мирните разговори, се беше превърнало в политическа мания в Брюксел, която пропускаше поне два съществени момента. Първият е, че на този етап преговорите все още не са на равнище политически лидери.

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Разговорите тази седмица в Абу Даби бяха технически дискусии между високопоставени официални представители. Големите политически играчи като Путин и Зеленски не присъстваха, да не говорим за Тръмп. Русия изпрати съветник в Кремъл да ръководи своя екип, а Украйна възложи защитата на позицията си на ръководителя на военното разузнаване. Ако тези представители постигнат напредък към споразумение, лидерите несъмнено ще поискат да се включат.

В крайна сметка именно държавните и правителствените ръководители ще подпишат евентуалните мирни споразумения. Няма никакво ограничение колко президенти или министър-председатели от ЕС могат да участват в подобна среща като подписали документа или като гаранти на окончателното споразумение.

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Следващата стъпка, която трябва да бъде предприета според представителите на Украйна и САЩ, посредничещи в преговорите, е Европа да се включи в дискусиите с Русия именно на това техническо равнище.

„Европа не е свръхдържава“

Вторият момент, който някои държави членки и представители на брюкселските институции пропускаха, е структурен: европейските участници са твърде много, всеки със също толкова важни, но същевременно твърде различни интереси и правомощия. Това прави невъзможно всички различни направления да бъдат обединени под ръководството на един човек.

Европейската комисия не може да преговаря за бъдещата архитектура на сигурността в Европа – това е въпрос, който трябва да бъде решаван от държавите членки на НАТО и националните правителства.

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Но също така НАТО, Париж и Берлин не могат да договарят санкциите на ЕС или присъединяването на Украйна към Съюза – тези въпроси са в компетенциите на Европейската комисия. А идеята, че „Е3“ – големите европейски икономически и военни сили Германия, Франция и Великобритания – биха позволили на Европейската комисия, Европейския съвет или НАТО да свършат цялата работа от тяхно име, просто не е реалистична.

Както обясни един европейски дипломат: „Причината Европа да не е намерила един човек, който да може да представлява цяла Европа, е, че Европа не е свръхдържава.“

В контекста на преговорите за Украйна европейските интереси обхващат не само много от държавите членки на ЕС, но и страни като Великобритания и Норвегия, както и Турция и Молдова, посочи дипломатът. „Кой може да обещае изпращането на войски на терен от името на останалата част от Европа? Кой може да предложи милиарди за финансиране? Това е трудно.“

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Изводът, до който стигнаха някои от официалните представители, участвали в процеса в Абу Даби, беше, че Европа ще трябва да бъде представена от екип. Всъщност така беше и досега, макар европейците до този момент да бяха на една крачка встрани от основната маса за преговори. Различните членове на този екип ще отговарят за различни въпроси.

Какво иска Путин?

Следва и въпросът за съдържанието: какво точно ще бъде обсъждано и каква ще бъде общата позиция на европейския екип? „Това, което действително ще кажем, е по-важно от точната конфигурация на хората в залата“, заяви шведският премиер Улф Кристершон на път към петъчната среща на лидерите на ЕС.

Причината американските и украинските представители да искат участието на Европа е, че според тях започването на дискусия за промяна на структурите за сигурност на европейския континент може да отключи по-конструктивен подход от страна на Русия.

Главният руски преговарящ Владимир Медински заяви, че европейската система за сигурност е била основната тема, обсъждана в Абу Даби тази седмица: „Конфликтът в Украйна показа, че цялата система за сигурност, функционирала след Ялта и Потсдам, работи зле и че в Украйна се е спукал един цирей.“

Украинският екип отбеляза, че твърдолинейният подход на Русия леко се е смекчил, когато представителите на Москва са видели възможност да обсъдят по-широките си претенции по отношение на европейската сигурност. Но самата Европа не участваше в този разговор.

Времето и последователността са от решаващо значение

Първият въпрос, който трябва да бъде решен, е последователността на преговорите – и по-конкретно кога европейците трябва да си позволят да обсъждат руското искане за цялостно преустройство на регионалната система за сигурност. Това е изключително важен, а потенциално и екзистенциален въпрос за европейските държави. И той вече е тема, по която висшите представители на ЕС внимателно обмислят позициите си.

Хора, близки до преговорите, смятат, че може да бъде намерен интелигентен начин на Русия да бъде предложен разговор за регионалната сигурност като част от внимателно подреден преговорен процес, без този въпрос да бъде обвързан окончателно с бъдещото мирно споразумение за Украйна.

Различни представители на ЕС обаче дават различни сигнали по въпроса за последователността. Това може да е резултат от добре обмислена стратегия, но може и да е признак за продължаващо разединение. Кая Калас, върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността, заяви, че не трябва да се обсъжда по-широката архитектура на европейската сигурност – включително конфигурацията на НАТО, разполагането на войски и механизмите за консултации с Русия – преди окончателното сключване на мирното споразумение.

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В Абу Даби обаче представители на ЕС дадоха сигнали, че са готови да допуснат паралелни направления в преговорите, така че мирното споразумение за Украйна и бъдещите структури за сигурност в Европа да бъдат обсъждани едновременно. Представителите на националните правителства също са съгласни, че именно „последователността“ на преговорите по този въпрос е от ключово значение.

Зад кулисите различните държави и политически групи имат различни виждания за правилната стратегия. Същевременно те продължават да се колебаят и по въпроса дали изобщо е правилно да се влиза в пряк диалог с Путин.

Разбира се, възможно е в крайна сметка въпросът за ролята на Европа изобщо да се окаже безпредметен. В четвъртък вечерта американските пратеници заявиха, че Путин се е съгласил Европа да се присъедини към преговорите. В петък обаче Кремъл постави това твърдение под съмнение.

След приключването на преговорите в Абу Даби тази седмица Джаред Къшнър, зетят на Тръмп и негов старши пратеник, призна двата проблема, с които се сблъсква: „Ако Европа успее да определи един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение от това да накараме руснаците да я включат в преговорите.