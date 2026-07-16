Празник в Ливърпул: Спасителят на мърсисайдци остава на "Анфийлд"

За Ливърпул се задава много добра новина. Спасителят от миналия сезон Доминик Собослай е все по-близо до подписване на нов договор и оставане на "Анфийлд", твърди "The Athletic". След като спечелиха Висшата лига през сезон 2024/25 и направиха забележителни трансфери през миналото лято, мърсисайдци бяха масовият фаворит за най-силен английски отбор през миналата кампания. Но това не се случи. "Червените" направиха кошмарен сезон, като с последни сили си осигуриха място в Шампионска лига за предстоящата кампания.

Доминик Собослай остава в Ливърпул

А големият герой през целия сезон за Ливърпул беше халфът Доминик Собослай. Той изигра 53 мача във всички турнири, вкара 13 гола и даде 12 асистенции. И всичко това, докато играеше на няколко позиции - вътрешен халф, зад гърба на нападателя, дясно крило и дори десен бек. Сега Ливърпул ще го награди с нов дългосрочен контракт, който най-вероятно ще включва подобрени финансови условия за играча. Двете страни са достугнали принципно споразумение, което би трябвало да сложи край на слуховете за бъдещето на унгареца. Сегашният договор на Собослай с мърсисайдци изтича през лятото на 2028 г.

Още: Докато Арсенал се заблуждава: Ман Сити пръска 100 милиона за тийн звезда на Световното

Собослай през април: "Обичам да бъда тук"

Тази новина е много важна за Ливърпул, тъй като до края на миналия сезон нямаше яснота около договора на Доминик Собослай. След мърсисайдското дебри с Евертън през април, самият Собослай каза: "Няма съществено развитие, така че не мога да кажа нищо ново относно ситуацията с договора ми. Както знаете, той изтича през 2028-а година.

Готов съм да продължавам да работя всеки ден и всяка седмица, а след това ще видим.Разбира се, виждам бъдещето си тук в дългосрочен план, но това вече не зависи изцяло от мен. Обичам да бъда тук, обичам феновете, а и семейството ми е щастливо".

Още: Ман Юнайтед надигра съперниците си: Взима евтино героят, който изхвърли САЩ от Световното