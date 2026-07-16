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Защитниците на Аржентина се подиграха с легенда на Ман Юнайтед: "Дано не съм толкова глупав като него"

16 юли 2026, 15:50 часа 743 прочитания 0 коментара

Преди напечения втори 1/2-финал на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико между Англия и Аржентина, легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил отправи остри думи към двамата централни защитници на "гаучосите" - Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес, като ги нарече "най-добрата лоша двойка стопери в света". Невил изрази съмненията си за тяхното постоянство, като каза, че двамата все едно подаряват по един гол на мач. След победата на Аржентина над Англия двамата припомиха думите му и не пропуснаха да отвърнат.

Кристиан Ромеро: "Надявам се да не критикувам никой играч, никого"

Ето какво каза Кристиан Ромеро: "Просто се надявам, когато се пенсионирам, да не съм толкова глупав като него. Надявам се да не критикувам никой играч, никого. В крайна сметка, даваме всичко от себе си за националния отбор. Понякога нещата вървят в наша полза, друг път зле, но сме щастливи да сме отново на финал на Световно първенство. Мисля, че пишем история, за нас това е нещо огромно. Чувстваме значението на тази фланелка като никой друг.

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Гари Невил

Лисандро Мартинес: "Изглежда, че им харесва"

Лисандро и аз бяхме под пара преди мача заради това, което каза Гари Невил. В Англия обичат да говорят предварително. Изпращаме му голяма прегръдка". Лисандро Мартинес също се изказа: "Свикнали сме хората да говорят за нас през цялото време. Изглежда, че им харесва да го правят, но ние отговаряме на терена, винаги с уважение".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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