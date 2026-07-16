Руските бизнесмени изтеглят милиарди от страната. Къде ги внасят?

Няколко от най-богатите представители на руския бизнес са изтеглили милиарди долари от страната през последната година на фона на нарастващите опасения относно състоянието на икономиката и държавния бюджет, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници. Бизнесмени, включително близки до руския диктатор Владимир Путин, също се опасяват, че активите им могат да бъдат конфискувани, както се случи например с Дмитрий Каменщик, бившия собственик на летище Домодедово.

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Финансиране на войната

Освен това представители на бизнеса се опасяват, че държавата ще увеличи натиска върху тях за финансиране на войната. Bloomberg припомня как на среща с Путин през март водещи бизнесмени са били помолени да дарят средства за военните усилия. Според Кремъл, бизнесмените не са били помолени, а по-скоро самите са излезли от инициативата.

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Според източници на изданието, най-богатите бизнесмени са преразгледали инвестиционните си портфейли през последната година в полза на инвестиции в криптовалута, злато и чуждестранни недвижими имоти.

Криптовалута

Bloomberg признава, че е трудно да се оцени точно мащабът на неофициалния отлив на капитал, например чрез транзакции с криптовалута. Според два източника, запознати с инвестиционните решения на няколко от най-богатите руски бизнесмени, обаче, отливът възлиза на десетки милиарди долари. В сравнение с предходната година, отбелязват те, отливът на капитал се е увеличил.

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Bloomberg отбелязва, че в опитите си да преместят активи извън обсега на Кремъл, руските бизнесмени са принудени да вземат предвид западните санкции, наложени на Русия поради войната с Украйна.

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В тази връзка изданието споменава компанията A7, чиито собственици са посочени като молдовския бизнесмен беглец Илан Шор и руската държавна банка ПСБ. A7 обработва трансгранични плащания, използвайки криптовалутата A7A5, обвързана с рублата. ПСБ заяви, че през първата половина на 2025 г. обемът на транзакциите чрез A7 е надхвърлил 7,5 трилиона рубли (приблизително 98 милиарда долара).

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