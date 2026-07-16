Антарктида невинаги е била ледена пустиня: Учените обясниха откъде идва ледът

Антарктида е изглеждала съвсем различно преди стотици милиони години. Климатът е бил топъл и влажен, а континентът е бил покрит с растителност и обитаван от разнообразни животни. Преди около 34 милиона години обаче ситуацията се променя драстично: над Източна Антарктида започват да се образуват ледници.

Произходът на Източноантарктическия леден щит отдавна е една от най-големите мистерии в геологията. Изследователите са се опитвали да разберат как се е образувал, нараствал и се е стабилизирал.

Как се е появил ледът на Антарктида?

Ново проучване, публикувано в списание Science, предполага, че това може да се дължи не само на изменението на климата, но и на по-древни геоложки процеси. Научният труд е ръководен от Томас Гернон, учен от университета в Саутхемптън. Какво е предизвикало голямото антарктическо заледяване?

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„Появата, растежът и стабилизирането на Източноантарктическия леден щит е много важен въпрос, който според мен все още не е добре разбран“, казва геологът Джон Гудж от Университета на Минесота, Дулут.

Ново проучване предлага обяснение, свързано не само с климата, но и с издигането на сушата, причинено от рифтови процеси през юрския период - преди приблизително 201 до 143 милиона години.

Именно тези процеси, според авторите, впоследствие са създали високопланинския регион, който след десетки милиони години се е превърнал в идеално място за натрупване на лед.

„Преди около 50 милиона години в планините са настъпили значителни промени поради издигане на сушата. Възможно е тогава вътрешността на Антарктида да е станала много по-податлива на образуването на ледени покривки“, обяснява Томас Гернон.

Интересното е, че първоначално изследователите не са се опитвали да разгадаят мистерията на антарктическия лед. Гернон е изучавал дали геоложката история на Антарктида има нещо общо с Южна Африка.

В предварително проучване през 2024 г. неговият екип показа, че високите плата и стръмните склонове на Южна Африка са се образували от така наречените мантийни вълни, възникнали по време на разпадането на Гондвана.

Тези вълни се разпространяват под континентите от рифтовите зони и постепенно „премахват“ материал от долната част на литосферата. В резултат на това останалите скали се издигат нагоре.

„Когато части от континент се разделят, повърхността реагира чрез издигане и ерозия“, отбеляза Гернон.

Когато ученият сравнил релефната карта на Антарктида с тази на Южна Африка, той бил изненадан от приликите. Регионът на Земята на кралица Мод се отличава със стръмен склон, който преминава в голямо издигнато плато. Това плато от своя страна е свързано с планините Гамбурцев, планинска верига, скрита под леда. Този гръбнак отдавна се смята за едно от най-вероятните места, откъдето може да е възникнал Източноантарктическият леден щит.

„Не можех да повярвам на очите си. Помислих си: „Това прилича точно на Африка“, признава Гернон.

Екипът му е създал компютърен модел на разпадането на Гондвана. Той показва, че мантийните вълни биха могли постепенно да променят топографията на Източна Антарктида в продължение на десетки милиони години. Полученият пейзаж е много подобен на съвременния релеф на Антарктида. Най-важното е, че издигането е било концентрирано именно в района на Гамбурцевските планини.

Допълнителни модели показват, че след като тези планини достигнат достатъчна височина, сняг и лед започват да се натрупват между върховете през цялата година. Това би могло да предизвика верижна реакция: повече лед - по-ниски температури - още повече натрупване на лед.

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Изследователите смятат, че този процес може да е започнал още преди 40 милиона години, по-рано отколкото повечето учени смятат.

Защо Антарктида се е покрила с лед преди Арктика?

Проучването помага да се обясни и защо Антарктида е станала ледена много по-рано от Арктика, въпреки че и двата полюса са преживявали глобално захлаждане.

„Смятаме, че това е така, защото Антарктида се е издигала и е създавала големи планински райони“, обясни Гернон.

Именно тези високи райони дадоха на ледената покривка един вид „преднина“, каквато Арктика нямаше.

Джон Гудж, който прегледа резултатите от изследването, нарече аргументите на авторите убедителни.

„Статията много убедително показва, че именно тази тектонична реакция, развиваща се в продължение на десетки милиони години, е довела до ситуация, в която високопланинската област е достигнала критична височина и е успяла трайно да задържи лед“, казва той.

Окончателните отговори са скрити под леда. За да проверят окончателно хипотезата, учените трябва да проучат литосферата под планините Гамбурцев. Това обаче е много трудно, защото гръбнакът е заровен под дебел слой антарктически лед.

Предишни изследвания на ледникови отломки вече частично подкрепят новия модел, но дълбокото сондиране директно под леда би могло да предостави ценна информация.

„С подобни сондажи и последваща международна научна подкрепа бихме могли да научим много повече“, заключава Томас Гернон.

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