Федоров обвини главнокомандващия Сирски и го обвърза с уволнението си като военен министър на Украйна (ВИДЕО)

Бившият вече украински министър на отбраната Михайло Федоров обвини главнокомандващия на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски, че „тъче интриги“, и обвърза с това оставката си. Той се изказа на брифинг на фона на протестите в Киев и други украински градове срещу решението на президента Володимир Зеленски да не го номинира отново за поста военен министър в преструктурираното правителство. Кабинетът вече не се оглавява от Юлия Свириденко, а от Серхий Корецки, но най-голямата тема е отстраняването на Федоров, който проведе значими реформи и обърна хода на войната в полза на Киев.
Още: Министърът на отбраната на Украйна напуска поста: Кой ще го наследи?
Той заяви, че оставката му е резултат от позицията, заета от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски. Според Федоров след началото на реформите неговите собствени инициативи започнали да бъдат блокирани:
„Сблъскахме се със ситуация, в която всичките ни инициативи биват блокирани. А Сирски, предвид всички проблеми, които обсъдихме, не е готов да говори открито и лично по тези въпроси. Той е склонен да присъства на срещи, да замисля интриги и да предполага, че някой организира медийна кампания, вместо да признае, че самите действия са проблемът", заяви бившият военен министър.
Снимка: Getty Images
Федоров предложил Сирски да бъде сменен, ако Украйна търси победа с "минимални загуби"
Федоров потвърди също, че е предложил да бъдат сменени Сирски и началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Анатолий Хнатов, ако Украйна иска да „победи врага асиметрично и с минимални загуби“.
Още: Уволнението на министър вдигна Киев на протест и разцепи армията на Зеленски
Михайло Федоров заяви, че Украйна е закупила повече дронове през последните пет месеца, отколкото през цялата минала година. Заемащият длъжността в последната половин година обаче твърди, че много подразделения не са се възползвали от това поради ръчното разпределение на оборудването - лоялните подразделения получавали ресурси, докато други оставали без тях.
По-рано „Украинска правда“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че по време на среща с депутати от партията „Слуга на народа“ Володимир Зеленски е заявил, че Михайло Федоров е имал сериозни разногласия с главнокомандващия на украинските въоръжени сили и с Генералния щаб. Според украинския президент в идеалния случай и двамата би трябвало да бъдат сменени, но това е невъзможно. Зеленски също така критикува Федоров за това, че не е успял да осъществи обещаната реформа на системата за мобилизация. Той заяви още, че Украйна трябва да реши проблемите с мобилизацията преди евентуална обща мобилизация в Русия.
Още: Тревога сред съюзниците: ЕС постави въпрос пред Зеленски защо сменя военния си министър (СНИМКИ)
Списание The Economist съобщи, че Федоров е срещнал ожесточена съпротива от страна на военното ръководство заради реформите си въпреки успехите в разработването на безпилотни технологии и дигитализирането на армията. През първите шест месеца Федоров инициира одит на Министерството на отбраната и армейските бригади, който разкри превишаване на разходите с 300 милиарда гривни, въведе тестове с полиграф за служителите и прехвърли част от обществените поръчки към открити търгове. Според него това му е позволило да намали цената на 155-милиметровите артилерийски снаряди с 16%.
Федоров остава в екипа на Зеленски
Михайло Федоров "ще остане в моя екип, но точната му роля ще бъде обявена по-късно", заяви междувременно Зеленски. На днешната среща на парламентарната фракция „Слуга на народа“ депутатите одобриха всички назначения в кабинета, с изключение на тези за министрите на отбраната и външните работи.
Депутатката Мария Мезенцева заяви, че ще бъдат проведени допълнителни консултации относно кандидатурата на Игор Клименко, тъй като според информацията той е отказал поста на военен министър. Към момента Клименко заема позицията министър на вътрешните работи.
💥 Fedorov will remain on my team, but his exact role will be announced later, — Zelenskyy— NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2026
At today's meeting of the Servant of the People parliamentary faction, lawmakers approved all cabinet appointments except those for the ministers of defense and foreign affairs.
MP Mariia… https://t.co/fkQXS5CJor pic.twitter.com/LhtPn0ZeKo
Още: От собственик на кафенета до премиер на Украйна: Радата назначи Серхий Корецки