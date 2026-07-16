Федоров обвини главнокомандващия Сирски и го обвърза с уволнението си като военен министър на Украйна (ВИДЕО)

Бившият вече украински министър на отбраната Михайло Федоров обвини главнокомандващия на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски, че „тъче интриги“, и обвърза с това оставката си. Той се изказа на брифинг на фона на протестите в Киев и други украински градове срещу решението на президента Володимир Зеленски да не го номинира отново за поста военен министър в преструктурираното правителство. Кабинетът вече не се оглавява от Юлия Свириденко, а от Серхий Корецки, но най-голямата тема е отстраняването на Федоров, който проведе значими реформи и обърна хода на войната в полза на Киев.

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Той заяви, че оставката му е резултат от позицията, заета от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски. Според Федоров след началото на реформите неговите собствени инициативи започнали да бъдат блокирани:

„Сблъскахме се със ситуация, в която всичките ни инициативи биват блокирани. А Сирски, предвид всички проблеми, които обсъдихме, не е готов да говори открито и лично по тези въпроси. Той е склонен да присъства на срещи, да замисля интриги и да предполага, че някой организира медийна кампания, вместо да признае, че самите действия са проблемът", заяви бившият военен министър.

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Федоров предложил Сирски да бъде сменен, ако Украйна търси победа с "минимални загуби"

Федоров потвърди също, че е предложил да бъдат сменени Сирски и началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Анатолий Хнатов, ако Украйна иска да „победи врага асиметрично и с минимални загуби“.

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Михайло Федоров заяви, че Украйна е закупила повече дронове през последните пет месеца, отколкото през цялата минала година. Заемащият длъжността в последната половин година обаче твърди, че много подразделения не са се възползвали от това поради ръчното разпределение на оборудването - лоялните подразделения получавали ресурси, докато други оставали без тях.

По-рано „Украинска правда“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че по време на среща с депутати от партията „Слуга на народа“ Володимир Зеленски е заявил, че Михайло Федоров е имал сериозни разногласия с главнокомандващия на украинските въоръжени сили и с Генералния щаб. Според украинския президент в идеалния случай и двамата би трябвало да бъдат сменени, но това е невъзможно. Зеленски също така критикува Федоров за това, че не е успял да осъществи обещаната реформа на системата за мобилизация. Той заяви още, че Украйна трябва да реши проблемите с мобилизацията преди евентуална обща мобилизация в Русия.

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Списание The Economist съобщи, че Федоров е срещнал ожесточена съпротива от страна на военното ръководство заради реформите си въпреки успехите в разработването на безпилотни технологии и дигитализирането на армията. През първите шест месеца Федоров инициира одит на Министерството на отбраната и армейските бригади, който разкри превишаване на разходите с 300 милиарда гривни, въведе тестове с полиграф за служителите и прехвърли част от обществените поръчки към открити търгове. Според него това му е позволило да намали цената на 155-милиметровите артилерийски снаряди с 16%.

Федоров остава в екипа на Зеленски

Михайло Федоров "ще остане в моя екип, но точната му роля ще бъде обявена по-късно", заяви междувременно Зеленски. На днешната среща на парламентарната фракция „Слуга на народа“ депутатите одобриха всички назначения в кабинета, с изключение на тези за министрите на отбраната и външните работи.

Депутатката Мария Мезенцева заяви, че ще бъдат проведени допълнителни консултации относно кандидатурата на Игор Клименко, тъй като според информацията той е отказал поста на военен министър. Към момента Клименко заема позицията министър на вътрешните работи.

💥 Fedorov will remain on my team, but his exact role will be announced later, — Zelenskyy



At today's meeting of the Servant of the People parliamentary faction, lawmakers approved all cabinet appointments except those for the ministers of defense and foreign affairs.



MP Mariia… https://t.co/fkQXS5CJor pic.twitter.com/LhtPn0ZeKo — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2026

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