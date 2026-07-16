Сахара неочаквано „превзема“ Европа: Все повече прах от Африка достига континента

Изследователи са открили, че прахът от пустинята Сахара се движи постоянно и Европа все по-често се оказва място, на което той се събира.През последните десетилетия замърсяването на въздуха в Европа се контролира от сахарския прах, който се превърна във все по-голям проблем за качеството на въздуха на континента. В ново проучване учените си поставиха за цел да разберат каква част от праха достига до континента, пише IFLScience.

Праховите частици от Сахара

В ново проучване учените са използвали изкуствен интелект, за да проследят движението на прахови частици в Европа между 2012 и 2021 г. Резултатите показват, че нивата на най-малките частици замърсяване на въздуха от двигателите и промишлеността са намалели, докато е имало значително увеличение на пустинния прах, особено в Южна Европа.

Прочетете също: Фрагмент от метеорит, открит в Сахара, доказва съществуването на древна планета

Известно е, че пясъкът се издига от Сахара в Северна Африка и се пренася от вятъра през Средиземно море, задържайки се в атмосферата над Южна Испания, Португалия, Италия, Балканите и Гърция. Освен това, доказателствата сочат, че пясъкът от Сахара достига дори до Северна Европа, въпреки че това е само незначителен слой в сравнение с по-южните региони, по-близо до Африка.

Учените също така са установили, че нивото на пустинен прах, достигащ до Северна Европа, се увеличава със същата скорост, както и в южната част на континента. Това предполага, че в бъдеще прахът от Сахара може да се превърне в истински проблем за регионите. Понякога прахът се появява доста драматично: на 16 октомври 2017 г. небето над Британските острови придоби сюрреалистичен сепиен оттенък, а слънцето светеше кървавочервено. По-късно стана известно, че тази зловеща гледка е резултат от предишния ураган „Офелия“, който донесе пясък от Сахара в голяма част от Европа.

Прочетете също: 500 костенурки спасиха Сахара от суша, след като всички засадени там дървета изсъхнаха

Предполага се, че количеството прах се увеличава поради пустинните условия в Сахара. В резултат на естествените климатични цикли и антропогенното глобално затопляне, тази огромна пясъчна маса се разширява - статистиката показва, че само през 20-ти век площта на пустинята се е увеличила с 10%. За съжаление, тази тенденция продължава.

Според Каспар Даленбах, ръководител на проекта в Центъра за енергийни и екологични науки PSI в Швейцария, все още не е ясно до каква степен изменението на климата е допринесло за този процес и дали го засилва. Скорошно проучване обаче показва, че увеличаването на пустинния прах се дължи на предизвиканите от човека емисии на парникови газове и свързаното с тях глобално затопляне. Това води до по-сухи условия в някои региони и разширяване на пустините.

Един от най-важните въпроси е дали този прах влияе на човешкото здраве. Известно е, че вдишването на частици пустинен прах може да проникне дълбоко в белите дробове и потенциално да причини възпаление, оксидативен стрес и увреждане. Това от своя страна може да увеличи риска от инфаркти и респираторни заболявания като астма. Учените обаче смятат, че няма да можем да разберем напълно ефектите на пустинния прах, докато не бъдат завършени мащабни дългосрочни проучвания.

Прочетете също: Потенциално опасен вулкан се крие в сърцето на Сахара