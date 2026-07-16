Български военен контингент бе изпратен за участие в силите на НАТО в Косово

Български военен контингент от 97 военнослужещи беше изпратен за участие в състава на силите на Регионално командване „Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) с тържествена церемония в Стара Загора днес, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Военнослужещите бяха приветствани от началника на политическия кабинет на министъра на отбраната Владко Владов. Той им пожела успешна мисия, добра екипна работа и ги поздрави за отличната подготовка и високото ниво на професионализъм, които са показали при сертифицирането на маневрената рота.

„Участието на контингента от българските въоръжени сили в операцията на НАТО KFOR винаги е давало ясен знак, че нашата страна активно допринася за успеха на Алианса в укрепването на мира и стабилността в региона на Западните Балкани“, каза Владов. Той отбеляза, че предстоящата мисия е от значение за повишаването на способностите на Българската армия и за изпълнението на съюзническите ангажименти на страната ни.

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„Вече 26 години представители на Българската армия в различен формат изпълняват една нелека задача в Косово в силите за сигурност KFOR под ръководството на НАТО – помощ и съдействие към местната власт и население за изграждането на стабилност, мир и сигурност. През всички тези години нашите контингенти допринасят за издигането на авторитета на България, на Българската армия и на Сухопътните войски – с готовността си винаги да помагат, с високата лична дисциплина и доказан професионализъм.“ С тези думи се обърна към военнослужещите командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

В състава на контингента са включени военнослужещи от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Състава на Сухопътните войски, както и личен състав от Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция“, Мобилната КИС и Военномедицинска академия.

Формированието ще бъде дислоцирано в база „Виладжио – Италия“ и в следващите шест месеца ще изпълнява задачи по патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност.

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