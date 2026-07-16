Този път без подписи: Радев подкрепя мира в палестинските земи

България следи със "загриженост" случващото се в Ивицата Газа и в Западния бряг - двете палестински територии в рамките на Израел, и "ще продължи да подкрепя усилията за преустановяване на военните действия в региона". Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща със специалния пратеник на президента на Държавата Палестина Махмуд Абас - Ахмед Маждалани. Премиерът подчерта, че България подкрепя практическото изпълнение на резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН и Всеобхватния план за Газа, които откриват пътя към възобновяване на политическия процес в търсене на устойчиво мирно решение, от което е част и Европейският съюз.

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Траен и справедлив мир

"Необходими са последователни усилия от цялата международна общност за постигането на траен и справедлив мир на принципа на двете държави, който да гарантира сигурността както на Държавата Палестина, така и на Държавата Израел", заяви Румен Радев, цитиран от пресцентъра на правителството.

Премиерът отбеляза и че въпросът за постигането на ефективно мирно решение в Близкия изток се повдига от все повече държави, особено след ескалацията на военните действия в Ивицата Газа, при които загинаха десетки хиляди хора, сред тях и хиляди деца.

Снимка: Правителствен пресцентър

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По време на срещата Ахмед Маждалани потвърди подкрепата на палестинската власт за мирния процес чрез изпълнението на резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, която предвижда разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелската армия от Ивицата Газа. Ахмед Маждалани отбеляза и подготовката на палестинската власт за парламентарните избори през ноември 2026 г., които са от ключово значение за легитимността на институциите и за утвърждаване на единството на палестинския народ. Той призова за широко участие на международни наблюдатели в тяхното провеждане.

Изявлението за подкрепа на Държавата Палестина идва на фона на кашата, която Министерството на външните работи забърка с Киевската декларация за Украйна: Как външният ни министър ангажира България с "Коалицията на желаещите" докато МВнР отрича (СНИМКИ).