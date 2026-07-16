Откриха най-стария кехлибар в света - той се е появил много преди динозаврите

Изследователи са открили рядък екземпляр от кехлибар, за който се смята, че е съществувал много преди динозаврите и дори преди насекомите да станат основните консуматори на растения.

Най-старият кехлибар в света

Дървесната смола често се смята за древен, ароматен репелент срещу насекоми – вещество, което може да отблъсква вредители и да лекува рани, оставени от техните ненаситни челюсти. Но сега ново проучване предполага, че тези вискозни секрети всъщност са възникнали в един много различен свят от смятания досега – такъв без динозаври и дори преди насекомите да станат основните консуматори на растения, пише Science Alert.

Специален екземпляр от кехлибар е открит от учени в далечния северозападен Китай - палеонтолози са открили стотици микроскопични фрагменти от кехлибар, които са на 385 милиона години. За сравнение: той е с 65 милиона години по-стар от предишния рекордьор и със 150 милиона години по-стар от първите динозаври.

Според първия автор на новото изследване, палеонтологът Джихан Луо от Китайската академия на науките, значението на откритието не се крие само във възрастта на кехлибара. Факт е, че предишните находки датират от късния карбон и се смята, че са свързани със семенни растения. Новата проба обаче датира от средния девон, т.е. периода преди появата и диверсификацията на семенните растения. Това означава, че несеменото съдово растение вече е било способно да произвежда химически сложна терпеноидна смола.

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Известно е, че кехлибарът е съставен от дървесна смола, която се е втвърдила и вкаменила в продължение на милиони години, превръщайки се в красив скъпоценен камък с топъл оттенък. Кехлибарът обаче е способен да запази, често в най-малките детайли, най-малките детайли от света, съществувал по времето, когато е изтекъл от дървото, от което е бил добит – от растителна материя като цветен прашец до уловени безгръбначни и дори гръбначни като влечуги и малки динозаври.

Смята се също, че кехлибарът има много да каже за праисторическите екосистеми и еволюцията на растенията. Например, това ново откритие коренно променя разбирането ни за това как ранните растения са развили способността да произвеждат смола.

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Древната смола не е била открита под формата на лъскави златни късчета, каквито се виждат в сребърна висулка. Учените са открили пробата под формата на 241 малки фрагмента с размери от 0,1 до 1,5 милиметра, извлечени от 10 килограма въглища в далечния северозапад на страната. Фрагментите са били толкова малки, че са могли да бъдат открити само с помощта на ултравиолетова светлина, което ги е накарало да флуоресцират на фона на околната скала.

Учените не успяха да определят точното семейство изчезнали дървета, които са произвеждали смолата, но екипът смята, че по онова време в екосистемата е имало достатъчно опасност, че растенията са се нуждаели от защитни механизми.

Първо, насекомите са станали основни консуматори на растения, а горските пожари и паразитните гъби може би вече са съществували. Те са били достатъчно опасни, за да насърчат производството на смола. Тази адаптация се оказала изненадващо трайна.

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