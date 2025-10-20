Предложиха абсурдна промяна във футбола: Играчи над 23 години да бъдат изключени от националните отбори

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис призова за абсурдни промени в националните отбор. Според него трябва да се наложат възрастови ограничения за представителните тимове на една страна, като той предлага играчи над 23-годишна възраст да не бъдат включвани. По този начин на сцената ще изгреят много млади таланти, а останалите футболисти ще могат да се съсредоточат изцяло върху клубния футбол на фона на натоварения график.

"Ритат местните шампионати по кокалчетата"

"Нещо трябва да се промени в Европа - моментът е настъпил. Лидерите се страхуват да не загубят удобните си позиции, но е време да пренапишем правилата, както видяхме при форматите на първенствата. Сега просто има твърде много мачове. Националните отбори трябва да имат ограничения. Щом навършиш 23 години, си аут - не можеш да играеш повече, защото трябва да откриваме нови млади таланти. Ако залагаш на играчи на 37, 35, 34 и 30 години и те се контузят, ти на практика риташ по кокалчетата местните шампионати."

"Когато викате играчи над 30 години, които в крайна сметка се контузват, нанасяте истински удар върху лигите. Няма уважение към тези лиги и клубовете не получават подобаваща компенсация за играчите, за които са плащали цяла година. Разбира се, че получаваме някаква компенсация, но тя не е достатъчна - заслужаваме повече", коментира Де Лаурентис пред сайта на Джанлука Ди Марцио.

