Войната в Украйна:

Предложиха абсурдна промяна във футбола: Играчи над 23 години да бъдат изключени от националните отбори

20 октомври 2025, 18:35 часа 442 прочитания 0 коментара
Предложиха абсурдна промяна във футбола: Играчи над 23 години да бъдат изключени от националните отбори

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис призова за абсурдни промени в националните отбор. Според него трябва да се наложат възрастови ограничения за представителните тимове на една страна, като той предлага играчи над 23-годишна възраст да не бъдат включвани. По този начин на сцената ще изгреят много млади таланти, а останалите футболисти ще могат да се съсредоточат изцяло върху клубния футбол на фона на натоварения график.

"Ритат местните шампионати по кокалчетата"

"Нещо трябва да се промени в Европа - моментът е настъпил. Лидерите се страхуват да не загубят удобните си позиции, но е време да пренапишем правилата, както видяхме при форматите на първенствата. Сега просто има твърде много мачове. Националните отбори трябва да имат ограничения. Щом навършиш 23 години, си аут - не можеш да играеш повече, защото трябва да откриваме нови млади таланти. Ако залагаш на играчи на 37, 35, 34 и 30 години и те се контузят, ти на практика риташ по кокалчетата местните шампионати."

Аурелио Де Лаурентис

"Когато викате играчи над 30 години, които в крайна сметка се контузват, нанасяте истински удар върху лигите. Няма уважение към тези лиги и клубовете не получават подобаваща компенсация за играчите, за които са плащали цяла година. Разбира се, че получаваме някаква компенсация, но тя не е достатъчна - заслужаваме повече", коментира Де Лаурентис пред сайта на Джанлука Ди Марцио.

ОЩЕ: УЕФА разследва един от най-големите отбори в Европа, който от години е на загуба

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Аурелио Де Лаурентис Наполи
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес