Президентът на Барселона зарадва феновете, каталунците вдигат статуя на Меси на „Камп Ноу“

Президентът на Барселона Жоан Лапорта смята, че легендата на клуба Лионел Меси заслужава статуя на реновирания стадион „Камп Ноу“.

„Ще подготвим проект, ще разговаряме със семейството му и ако те са съгласни, можем да продължим“, обяви Лапорта по време на представянето на книгата „Аз живях в Ла Масия“ на спортния журналист Шави Торес, съобщава sport.es.

Скоро проектът ще бъде изготвен

🚨 Barcelona Plan Lionel Messi Statue At Renovated Camp Nou.



Read more ⤵️https://t.co/bJ1tDB4AK3 — Sportblits (@sportblits__) November 14, 2025

„Сигурен съм, че Меси ще остане свързан с Барса. Когато приключи професионалната си кариера в Интер Маями, не знам какво ще прави, но той знае, че вратите на Барса са отворени за него. Изпитваме абсолютно уважение и възхищение към него и той заслужава най-красивата почит на света от страна на Барселона“, заяви Лапорта.

Президентът добави, че в управителния съвет винаги са обмисляли как да направят нещо повече за Меси. „Той трябва да бъде увековечен, също като Кройф и Кубала. Би било справедливо Лео също да има своя статуя. Той е от онези знакови играчи, които са оставили следа във всички нас“, допълни босът на каталунците.

ОЩЕ: Лапорта за раздялата с Меси: Не съжалявам за нищо! Барселона е над всеки футболист