Лапорта за раздялата с Меси: Не съжалявам за нищо! Барселона е над всеки футболист

Президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви категорично, че не съжалява за начина, по който клубът се е разделил с най-голямата си легенда Лионел Меси. В последните дни Меси отново коментира темата около раздялата с клуба, която не се е случила по начина, по който си е мечтал самият аржентинец. Лапорта обаче заяви, че няма причина да съжалява за раздялата, тъй като смята, че Барселона като клуб стои над всички футболисти - и подчерта, че в онзи момент е било невъзможно да се задържи Меси в отбора.

Няма шанс Барселона да си върне Меси с краткосрочен наем

"Въпреки всичко, което се случи с напускането на Лео Меси, не съжалявам за нищо", заяви Лапорта. "Барса е над всички. Не е това, което всички искахме, но в този момент не беше възможно", добави още той пред Catalunya Radio. Той категорично отхвърли възможността за краткосрочно привличане на Меси под наем. "От уважение към Меси, нашите играчи и нашите членове, сега не е моментът да се спекулира с нереалистични сценари", каза босът на каталунците.

Още: Нов скандал се завъртя около Ламин Ямал: треньорът на Испания не е доволен от отсъствието му

По отношение на младата звезда на отбора Ламин Ямал, Лапорта заяви: "Ламин Ямал се наслаждава на живота си на 18 години и показва забележителна зрялост за възрастта си. Не се притеснявам за начина му на живот. Той се нуждае от защита и подкрепа – от нас и от хората около него. Той е истински професионалист, който тренира усилено."

Още: Разследват легенда на Барселона за измама с над 600 000 долара