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Пълен абсурд на Мондиала: Звезда на Испания счупи 60-годишен рекорд по бездействие на терена

16 юни 2026, 12:32 часа 321 прочитания 0 коментара

Микел Оярсабал започна участието си на Световното първенство с висока репутация и изглед, че ще бъде ключова фигура в атаката на Испания, след като преди две години именно негово попадение донесе европейската титла на „Ла Фурия“. С натрупан сериозен международен опит и 25 гола за националния тим преди турнира, очакванията към него бяха за силно и лидерско представяне.

Микел Оярсабал записа исторически срамни 30 минути срещу Кабо Верде

В първия мач срещу дебютанта Кабо Верде обаче нападателят се сблъска с необичаен проблем. В първите 30 минути той не записа нито едно докосване на топката. Това е изключително рядко срещано статистическо явление на такова ниво и без аналог на световни първенства от 1966 година насам.

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Микел Оярсабал

След този нетипичен старт Оярсабал постепенно се включи по-активно в играта и до почивката вече имаше 12 контакта с топката, но първоначалната липса на участие остана водеща тема около представянето му. Срещата завърши разочароващо за Испания, която не успя да преодолее дебютанта и стигна само до 0:0, въпреки статута си на един от основните фаворити за титлата.

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Испания отбор Световно първенство по футбол 2026 Микел Оярсабал
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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