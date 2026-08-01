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Вот на недоверие: УЕФА гласува за отстраняване на Инфантино от ФИФА, ако той не подаде оставка

01 август 2026, 18:27 часа 1205 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вот на недоверие: УЕФА гласува за отстраняване на Инфантино от ФИФА, ако той не подаде оставка

УЕФА ще гласува за отстраняване на Джани Инфантино от поста президент на ФИФА, ако той откаже да подаде оставка, съобщава "The Telegraph". Според изданието, всички 55 страни членки на европейската централа ще гласуват вот на недоверие към швейцареца.

Както е известно, Инфантино имаше идея да продаде дял от Световното първенство по футбол на частни инвеститори. Впоследствие той се отказа от плана си, но въпреки това си навлече гнева на голяма част от ръководителите на спорта по света.

Идеята на Инфантино за продажбата на дял от Световното първенство бе приета „на нож“

Предложението на Инфантино бе остро критикувано от УЕФА, Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ). Европейската централа дори заплаши с бойкот на турнирите, организирани от ФИФА, и загуба на доверие в Инфантино.

Александър Чеферин Джани Инфантино

Планът на ФИФА предвиждаше създаването на компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според Инфантино създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило приходите за асоциациите членки на ФИФА и би допринесло за развитието на футбола в световен мащаб.

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УЕФА ФИФА Световно първенство по футбол Джани Инфантино
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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