Пред погледа на над 42 000 в Хонг Конг: Интер излъга Манчестър Сити след дузпи (ВИДЕО)

Отборите на Манчестър Сити и Интер завършиха наравно 1:1 в контролата помежду си в Хонг Конг. При последвалото изпълнение на дузпи италианският шампион надделя с 3:1. Макар и в двата състава да липсваха водещи фигури, титуляри бяха играчи като Джанлуиджи Донарума, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Антоан Семеньо и Фил Фоудън за „гражданите”, както и Ян Бисек, Николо Барела, Хенрих Мхитарян, Федерико Димарко и Франческо Пио Еспозито за „нерадзурите”.
Как се разви срещата?
Inter Milan win their Hong Kong Football festival match against Manchester City after a penalty shoot out. The match was a 1-1 draw in regulation time.— Chris-KL-Lau (@Chris_KL_Lau) August 1, 2026
Manchester City fans dominated the 42,000 plus crowd The Inter fans, smaller in number, were loud and proud. #HongKong… pic.twitter.com/aGUKYX9EDq
Първото полувреме беше равностойно, като и двата тима имаха периоди на преимущество. Първи до гол стигна Сити в 14-ата минута, когато Дайвин Мубама се разписа отблизо след асистенция на Семеньо. Само шест минути по-късно Интер успя да изравни чрез шут по земя на Бенжамен Павар, който се възползва от подаване на Димарко.
Втората част премина изцяло под доминацията на „небесносините”, които отправиха цели 18 удара, но не стигнаха до победен гол. На два пъти миланският гранд беше спасен от гредите след удари на резервите Витор Рейс и Райън МакАйду. Така мачът завърши при реми, след което имаше изпълнение на дузпи. При тях играчите на Сити изпуснаха първите си три опита - Раян Аит-Нури стреля в аут, Абдукодир Хусанов нацели греда, а Нико Гонсалес не успя да преодолее Иван Проведел, като само Клаудио Ечевери се разписа. От друга страна, почти всички изпълнители на Интер бяха безгрешни: ударите на Пьотър Жиелински, Матия Москони и Матео Лавели бяха сполучливи, като Донарума спаси само шута на Давиде Фратези.
🚨 Benjamin Pavard draws level !— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 1, 2026
🏴 Manchester City 1-1 Inter 🇮🇹pic.twitter.com/ygpaE4r2fV
Така Интер възтържествува при дузпите, като следващата контрола на тима е в сряда срещу градския си съперник Милан, но в австралийския град Пърт. Сити пък в същия ден ще играе в Южна Корея срещу сборен звезден състав от играчи от местното първенство.
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