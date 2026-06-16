Реал Мадрид взе важно решение за двукратен носител на Шампионска лига

След събитията от последните месеци, в Реал Мадрид явно е дошло времето за нова ера. Въпреки че Флорентино Перес спечели президентските избори и на пръв поглед нищо не се променя, на “Сантиаго Бернабеу“ ще наблюдаваме много интересни процеси през лятото. “Белите“ вече обявиха няколко нови футболисти, а в следващите седмици се очаква и голяма чистка. Но в Реал Мадрид са взели важно решение – Антонио Рюдигер няма да е част от нея, тъй като е подписал нов договор с “белите“.

Антонио Рюдигер е подписал новия си договор с Реал Мадрид

Реал Мадрид привлече няколко нови попълнения, които подсилват главно защитата. Заедно с информациите за голяма чистка на “Сантиаго Бернабеу“, това не оставя в безопасност нито един бранител на “белите“. Освен един. Според италианския журналист Фабрицио Романо Антонио Рюдигер може да бъде спокоен, тъй като вече е подписал новия си договор с Реал Мадрид. Романо добавя, че това ще бъде обявено официално възможно най-скоро. Най-вероятно на 16 юни.

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Антонио Рюдигер спечели много за 4 години с Реал Мадрид

Новият контракт на Рюдигер с реал Мадрид ще бъде валиден до лятото на 2027 г. Защитникът е носител на две Шампионки лиги – с Челси от сезон 2020/21 и с Реал Мадрид от сезон 2023/34. Той премина на “Сантиаго Бернабеу“ през лятото на 2022 г. със свободен трансфер. От тогава е изиграл 182 мача за “белите“, в които е вкарал 8 гола и е дал 4 асистенции. С Реал Мадрид Антонио Рюдигер спечели още Ла Лига през сезон 2023/24, Суперкупата на Европа през сезон 2022/23 и 2024/25, Интерконтиненталната купа през сезон 2024/25, Световното клубно първенство през 2023 г., Купата на Краля през сезон 2022/23 и Суперкупата на Испания през сезон 2023/24.

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