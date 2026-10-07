Ръководството на Левски основава нова футболна империя?

Само месеци след като Атанас Бостанджиев стана новия собственик на Левски, стана част и от новата собственост на английския четвъртодивизионен Нортхамптун Таун. Бизнесменът е час от фонда Sports Alpha Capital (SAC), който придоби клуба. А сега стана ясно, че Еду Гаспар, който е част от съвета на директорите на Левски, е започнал разговори с бразилския Фигейрензе. Той е провел среща с представители на клуба в Лондон.

Еду Гаспар е провел среща с редставители на Фигейрензе

Според бразилската медия "Ge Globo", на 5 октомври Еду Гаспар е бил в Лондон, за да проведе среща с представители на Фигейрензе. Гаспар е представлявал все още неизвезстен инвестиционен фонд, като това е била първата среща между страните. Споразумение още не постигнато, като разговорите са в начален етап и засягат проекти за клуба в среден и дълъг срок. Гаспар има и роля в Нортхамптън, като според английските медии е съветник на SAC. Така бразилецът е пряко свързан и с трите клуба.

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Гаспар е връзката между Левски, Нортхамптън и Фигейрензе

Още няма официална информация за това дали Фигейрензе ще бъде продобит от хора, свързани с Бостанджиев или ще влезе в мултиклубна група с Левски и Нортхамптън. Не е сигурно и дали фондът, който Гаспар представлява, е по някакъв начин свързан с Атанас Бостанджиев или SAC. Единственото ясно е, че Еду Гаспар е връзката между трите клуба. Евентуални последващи преговори биха могли да хвърлят повече светлоина около ситуацията. Но с успешните примери на мултиклубни групи като "City group", в която участват Манчестър Сити и Жирона или "Blue Co", в която са Челси и Страсбург, предполагат направата на все повече такива групи.

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