С погрома над Динамо Загреб: Байерн записа впечатляващ рекорд в Шампионска лига

Байерн Мюнхен стартира участието си в тазгодишното издание на Шампионска лига с погром срещу Динамо Загреб. Баварците прегазиха хърватския тим с невероятното 9:2 насред „Алианц Арена“ като по този начин записаха впечатляващ рекорд в най-комерсиалната надпревара.

9 - FC Bayern Munich is the first team to score 9 goals in a UEFA Champions League match. Unparalleled. pic.twitter.com/x5aCJSaCbY

Байерн стана единственият отбор в историята на турнира, който е отбелязал 9 попадения в един мач. До момента баварците можеха да се похвалят с 8 вкарани гола в една среща – на 14 август 2020-та, когато се наложиха над Барселона с 8:2 на 1/4-финалите на Шампионска лига.

4 - Harry Kane is the 4th @FCBayern Munich player to score 4 goals in a UEFA Champions League match, after Mario Gomez in 2012 and Serge Gnabry & Robert Lewandowski both in 2019. Company. pic.twitter.com/fYsh1OrXo5