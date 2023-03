Сензации: Тотнъм е аут от ФА Къп, Саутхемптън с голяма излагация (ВИДЕО)

Елитният отбор излезе на терена с доста промени в състава, като голямата звезда Хари Кейн бе на резервната скамейка. Лондончани изпуснаха няколко добри възможности, за което бяха наказани в 79-ата минута. Резервата Ндиайе ознаменува страхотния си солов пробив с гол. Това бе и единственият точен удар във вратата на Форстър.

Голямата сензация в тазвечерните сблъсъци от петия кръг на ФА Къп поднесе Гримсби. Клубът участва в Лига 2, което е най-ниското ниво на професионалния футбол в Англия, но въпреки това успя да отстрани Саутхемптън като гост с 2:1.

Победата дойде след две реализирани дузпи на Гаван Холохан (45’, 50’), а Дуйе Чалета-Цар (65’) вкара почетното попадение за "светците". За Гримсби това е първо достигане до четвъртфиналите в най-стария футболен турнир в света от 84 години насам.

