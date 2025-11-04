Огромна трагедия в сръбския футбол - старши треньорът на Раднички (Крагуевац) Младен Жижович почина, след като колабира по време на двубоя срещу Младост (Лучани) от 14-тия кръг на местното първенство. Жижович се срина на атлетическата писта и двубоят беше прекъснат, а по-късно стана ясно, че 44-годишният специалист е починал на път за болницата.

Треньорът на Раднички почина, след като колабира по време на мач

Инцидентът се случи в 21-вата минута на срещата. На Жижович му прилоша и се свлече на земята. Лекарските щабове на двата тима веднага влязоха на терена, за да му окажат първа помощ. Треньорът беше изнесен, а двубоят продължи още двайсетина минути, след което съдията го прекрати, а футболистите осъзнаха какво се е случило.

Mladen Žižović, the manager of Radnički 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Lučani.



Here, the players are being informed of his passing.pic.twitter.com/lKFAtdn8OR — Total Football (@TotalFootbol) November 4, 2025

Играчите на Раднички седнаха на терена и започнаха да плачат. Тези на Младост също бяха шокирани и се държаха невярващо за главите си. "С най-дълбока тъга съобщаваме на обществеността, феновете и спортните приятели, че нашият старши треньор Младен Жижович почина по време на мача между Младост и Раднички в Лучани", написаха от клуба.

"Нашият клуб загуби не само голям специалист, но преди всичко добър човек, приятел и спортен деятел, който със своите знания, енергия и благородство остави дълбока следа в сърцата на всички, които го познаваха. Раднички изказва най-искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и на всички, които споделяха любовта към футбола с него", допълниха още от Крагуевац.

