Скандал на Острова: Футболен агент заплашил играч от Висшата лига с пистолет

Футболен агент е арестуван, след като е заплашил играч от Висшата лига на Англия с пистолет, съобщи BBC.
20-годишен играч от Висшата лига бил заплашен с пистолет от агента си
Играчът, който е на около 20 години, но не може да бъде идентифициран законно, е бил заплашен в Лондон на 6 септември при инцидент късно през нощта, докато е бил с приятел.
🚨😳 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An unnamed Premier League player in his 20s was threatened at gun-point on the streets in a terrifying late-night incident. A top agent has been arrested.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 3, 2025
The player was targeted while walking with a pal on a busy London street.
An agent who represents… pic.twitter.com/s8OIGS4gey
The Sun съобщи, че 31-годишният обвиняем, също неназован, е бил арестуван два дни по-късно и освободен под гаранция на 9 септември, при условие че не е имало контакт с играча.
Няма съобщения за пострадали при инцидента. От Ройтерс са се обърнали към полицията за коментар, но все още няма отговор.
Още спортни новини четете в Actualno.com!