04 ноември 2025, 10:40 часа 491 прочитания 0 коментара
Скандал на Острова: Футболен агент заплашил играч от Висшата лига с пистолет

Футболен агент е арестуван, след като е заплашил играч от Висшата лига на Англия с пистолет, съобщи BBC.

Играчът, който е на около 20 години, но не може да бъде идентифициран законно, е бил заплашен в Лондон на 6 септември при инцидент късно през нощта, докато е бил с приятел.

The Sun съобщи, че 31-годишният обвиняем, също неназован, е бил арестуван два дни по-късно и освободен под гаранция на 9 септември, при условие че не е имало контакт с играча.

Няма съобщения за пострадали при инцидента. От Ройтерс са се обърнали към полицията за коментар, но все още няма отговор.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
