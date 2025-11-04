Войната в Украйна:

04 ноември 2025, 10:50 часа 356 прочитания 0 коментара
Ливърпул - Реал Мадрид: Кога и къде да гледаме суперсблъсъка в Шампионска лига

Европейските футболни колоси Ливърпул и Реал Мадрид се изправят тази вечер един срещу друг на "Анфийлд" в суперсблъсъка от 4-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Двата тима имат общо 21 трофея от турнира, като "кралете" са рекордьори с 15 отличия, а "червените" пък имат 6 в клубната си витрина. Сега обаче срещата между двата тима не е директна елиминация, а една от осемте битки в груповата фаза.

Ливърпул срещу Реал Мадрид в Шампионска лига: Дата, начален час и ТВ

Реал Мадрид стартира перфектно кампанията си с три победи в първите си три мача, докато Ливърпул записа два успеха и една загуба - срещу тима на Галатасарай в Истанбул. През миналия сезон Ливърпул и Реал отново се срещнаха в основната фаза, като "червените" се наложиха с 2:0 като домакин. Сега ситуацията е по-различна, тъй като английските шампиони се намират в труден момент с множество слаби резултати, а Реал е преобразен от Шаби Алонсо.

Ливърпул - Реал Мадрид

В колко часа българско време започва срещата на "Анфийлд"

Шаби Алонсо и Арне Слот показаха взаимно уважение преди мача, като за треньора на Реал срещата е сантиментална заради престоя му в Ливърпул като футболист. Той игра на "Анфийлд" и през миналия сезон, но начело на Байер Леверкузен. Сега срещата между Ливърпул и Реал Мадрид е насрочена за 4 ноември (вторник) от 22:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи зрелището Ливърпул - Реал Мадрид

Двубоят между Ливърпул и Реал Мадрид ще бъде излъчен пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава мача, е Max Sport 3. Ако нямате възможност да гледате дербито, то можете да намерите информация и в спортната секция на Actualno.com, както и в спортния ни сайт Sportlive.bg.

Стефан Йорданов
