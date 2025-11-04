Войната в Украйна:

04 ноември 2025, 11:35 часа 224 прочитания 0 коментара
Кристиано Роналдо: Не съм съгласен, че Меси е по-добър от мен (ВИДЕО)

5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо не е съгласен с мнението на бившия си съотборник в Манчестър Юнайтед Уейн Рууни, че Лионел Меси е по-добър от него. Португалецът отбеляза, че не смята да бъде скромен по този въпрос и заяви, че не е съгласен с твърденията, че Меси е по-добър от него. На практика обаче аржентинецът е по-успешният от двамата, като има рекордните 8 отличия за "Златната топка", а освен това е и световен шампион с Аржентина.

Роналдо с ново пространно интервю пред Пиърс Морган

Роналдо даде интервю пред най-близкия си журналист - Пиърс Морган, с когото от години са в отлични отношения. Самият Морган е сред най-отявлените защитници на Кристиано в медийния свят. Сега Морган публикува кратък анонс към интервюто с Роналдо, което се очаква да излезе в сряда. А в него се поставя вечният въпрос за това кой е по-добър - Кристиано Роналдо или Лионел Меси. Морган лансира темата чрез изказването на Рууни, че Меси е по-добър от Роналдо, с което Кристиано не се съгласи.

Лионел Меси и Кристиано Роналдо

"Рууни каза, че не те мрази, но все пак смята, че Меси е по-добър", заяви популярният телевизионен водещ. А Кристиано Роналдо му отвърна: "Нямам проблем с това, но не съм съгласен. Няма да бъда скромен."

Трябва да се припомни, че предишното голямо интервю на Роналдо с Пиърс Морган на практика доведе до прекратяването на договора му с Манчестър Юнайтед, тъй като там португалецът направи изказвания, уронващи авторитета на треньора Ерик тен Хаг и на клуба.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
