Правителството на Гюров:

Барселона си избра новия нападател, но струват ли си парите?

20 февруари 2026, 10:58 часа 190 прочитания 0 коментара
Барселона си избра новия нападател, но струват ли си парите?

През годините в Барселона са играли страхотни нападатели. Едни от най-големите имена. В момента това е Робърт Левандовски – без съмнение един от най-добрите на позицията през последното десетилетие. Но полякът вече е на 37 години и не е в най-добрата си физическа форма. Съответно Барселона търси нападател и според журналиста Уго Баласон, каталунците вече са избрали новата си 9-ка.

Последният гол на Алварес в Ла Лига е през ноември 2025 г.

Става въпрос за Хулиан Алварес. Барселона проявяваше интерес към него и в миналото, но той премина в Атлетико Мадрид през 2024 г. През настоящия сезон за „дюшекчиите“ аржентинецът е записал 35 мача във всички турнири, като е отбелязал 13 гола и е дал 6 асистенции. В Ла Лига 26-годипният нападател не се е разписвал от 1 ноември 2025 г., когато вкара на Севиля. И това повдига логичен въпрос за Барселона. Струва ли си Хулиан Алварес парите?

Още: Меси – големият коз в битката за президентския пост в Барселона

Хулиан Алварес

Барселона ще трябва да плати 70 милиона за Хулиан Алварес

Според специализирания сайт „Transfermarkt“ пазарната оценка на Алварес е 100 милиона евро. Ако Барселона иска да го привлече от Атлетико Мадрид, ще трябва да плати 70 милиона евро. Договорът на аржентинеца с „дюшекчиите“ е до 2030 г. и цената му няма да падне скоро. Но през годините в Барселона се е доказало, че виреят само класическите 9-ки – тези с добра физика и нюх на убиец пред гола. Докато по-леките и бързи нападатели не намират мястото си в отбора.

Още: Ман Юнайтед взе важни решения за несигурни на „Олд Трафорд“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Барселона Ла лига Хулиан Алварес
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес