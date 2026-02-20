Барселона си избра новия нападател, но струват ли си парите?

През годините в Барселона са играли страхотни нападатели. Едни от най-големите имена. В момента това е Робърт Левандовски – без съмнение един от най-добрите на позицията през последното десетилетие. Но полякът вече е на 37 години и не е в най-добрата си физическа форма. Съответно Барселона търси нападател и според журналиста Уго Баласон, каталунците вече са избрали новата си 9-ка.

Последният гол на Алварес в Ла Лига е през ноември 2025 г.

Става въпрос за Хулиан Алварес. Барселона проявяваше интерес към него и в миналото, но той премина в Атлетико Мадрид през 2024 г. През настоящия сезон за „дюшекчиите“ аржентинецът е записал 35 мача във всички турнири, като е отбелязал 13 гола и е дал 6 асистенции. В Ла Лига 26-годипният нападател не се е разписвал от 1 ноември 2025 г., когато вкара на Севиля. И това повдига логичен въпрос за Барселона. Струва ли си Хулиан Алварес парите?

Още: Меси – големият коз в битката за президентския пост в Барселона

Барселона ще трябва да плати 70 милиона за Хулиан Алварес

Според специализирания сайт „Transfermarkt“ пазарната оценка на Алварес е 100 милиона евро. Ако Барселона иска да го привлече от Атлетико Мадрид, ще трябва да плати 70 милиона евро. Договорът на аржентинеца с „дюшекчиите“ е до 2030 г. и цената му няма да падне скоро. Но през годините в Барселона се е доказало, че виреят само класическите 9-ки – тези с добра физика и нюх на убиец пред гола. Докато по-леките и бързи нападатели не намират мястото си в отбора.

Още: Ман Юнайтед взе важни решения за несигурни на „Олд Трафорд“