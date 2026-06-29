Скритият фаворит на Мондиал 2026 се закани на рекордните шампиони: Тук сме, за да спечелим титлата

Преди 20 години в Япония си поставиха дългосрочната цел националният отбор да спечели Световното първенство по футбол до 2050 г. Но това не е дата, на която смятат, че най-накрая ще реализират мечтата си. По-скоро това е крайният срок. А отборът демонстрира силно желание и стремеж да осъществи тази цел възможно най-скоро. Дори когато през март миналата година Япония стана първата страна, различна от трите домакини, която си осигури място на Мондиал 2026, играчите заявиха, че това е само първата част от задачата, която са изпълнили.

Япония има цел на Мондиал 2026

В навечерието на първия си мач в квалификациите срещу Нидерландия това послание беше повторено още веднъж: те са тук, за да станат световни шампиони. "Не сме дошли за забавление. Дойдохме тук, за да спечелим Световното първенство", заяви крилото Юкинари Сугавара. Япония и Нидерландия направиха истинско шоу, завършвайки 2:2. В следващия си двубой "самураите" разгромиха Тунис с четири гола, а на края на груповата фаза равенство 1:1 срещу Швеция им беше достатъчно, за да си осигурят място в елиминациите. Сега на пътя има застава едно от най-тежките предизвикателства на национално ниво - рекордният шампион Бразилия. Въпреки ранга на съперника, в лагера на японците няма притеснение, тъй като те са дошли с цел и няма да преклонят глави в самото начало.

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Мориясу припомни крайната цел за Япония

В навечерието на мача със "селесао" от 1/16-финалите японският селекционер Хаджиме Мориясу застана пред медиите, за да коментира предстоящия сблъсък. Той припомни на света с каква цел са пристигнали отвъд Океана: "В близко бъдеще вярваме, че сме способни да спечелим титлата и вярваме, че имаме този шанс... дори за това Световно първенство", каза Мориясу. "Някои хора казаха, че Япония е скрит фаворит и ние ще играем с това предвид."

Макар че звучи малко нереално, трябва да се има предвид, че през последните години японците развиха удивителна способност да постигат изненадващи победи срещу някои от най-силните отбори във футбола. На последното световно първенство те победиха както Германия, така и Испания, за да завършат на първо място в трудна група, а по време на подготовката си за тазгодишния турнир записаха първите си в историята победи над Бразилия и Англия в приятелски мачове. Именно победата с 3:2 над селекцията на Карло Анчелоти може да се окаже ключова за развоя на предстоящия двубой. Япония ще влезе със самочувствие в срещата, знаейки, че може да победи този съперник, докато бразилците ще са още по-настървени в търсене на реванш.

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