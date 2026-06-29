Всички мачове на Световното първенство днес – 29.06.2026

Груповата фаза на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, приключи и вече започнаха 1/16-финалите. Днешният ден ще предложи на феновете два много любопитни сблъсъка. В първия двубой от програмата на елиминациите днес Бразилия ще се изправи срещу състава на Япония. В късния мач пък Германия ще премери сили с отбора на Парагвай.

Ден №19 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Бразилия се класира за 1/16-финалите на Мондиал 2026 като победител в група „С“. Япония пък си осигури място на елиминациите като втори в група „F“. Националният отбор на Германия спечели своята група „Е“, докато съставът на Парагвай достигна до този етап на надпреварата като един от най-добрите трети тимове на Световното.

В колко часа започват мачовете от Ден №19 на Световното първенство?

Първият мач в днешната програма на Световното първенство между Бразилия и Япония ще започне в 20:00 часа българско време. Срещата между съставите на Германия и Парагвай пък е с начален час 23:30.

Кои телевизии ще дават двубоите от Ден №19 на Мондиал'26?

Мачовете от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите между Бразилия и Япония и Германия и Парагвай са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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