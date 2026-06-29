Скандал на Мондиал 2026: Брутална телевизионна цензура застигна селекционер

Южна Корея предприе сериозни промени след разочароващото си отстраняване от Мондиал 2026. След отпадането още в груповата фаза селекционерът Хон Мюн-бо подаде оставка, но именно случилото се след това предизвика още по-голям обществен отзвук в страната. Националната телевизия KBS излъчи пресконференцията на 57-годишния специалист, като лицето му беше замъглено по време на цялото му изявление. Необичайното решение бързо се превърна в една от най-коментираните теми в социалните мрежи и предизвика множество реакции сред футболните фенове.

Медиите в Азия прибегнаха до крайна мярка и замъглиха образа на специалиста след срамното отпадане

Междувременно телевизионен екип на KBS е посетил хотела на националния отбор в Монтерей, за да провери дали условията за престой са могли да окажат влияние върху слабото представяне на тима, който приключи участието си след поражението от Южна Африка.

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Кадрите с цензурираното лице на вече бившия селекционер бързо се разпространиха в интернет, а много привърженици останаха озадачени от решението на телевизията и се запитаха защо се е стигнало до подобна крайна мярка.

След като азиатците осъществиха обрат и победиха Чехия с 2:1 в първия си мач последва поражение от Мексико, което остави всичко да се решава в последния кръг. Именно там те претърпяха най-големия си провал, отстъпвайки на Южна Африка. Дори равенство в този двубой щеше да бъде достатъчно, за да си осигурят място във фазата на елиминациите, но загубата сложи край на участието им още в груповата фаза.

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