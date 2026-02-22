Битката за топ 4 се завърза! Късна драма с ВАР спаси слаб Ливърпул срещу опашкар

Правителството на Гюров:

22 февруари 2026, 18:03 часа 197 прочитания 0 коментара
Английският шампион Ливърпул изигра поредния си слаб мач този сезон във Висшата лига, но все пак някак успя да победи 17-ия Нотингам Форест с 1:0 като гост в среща от 27-ия кръг. Мърсисайдци до голяма степен бяха надиграни от скромния си опонент, като изиграха много слабо първо полувреме. В края на мача пък ВАР отмени гол на Алексис Макалистър заради игра с ръка. "Червените" все пак стигнаха до нов гол чрез Макалистър, при който ВАР разглеждаше тънка ситуация за засада на Върджил ван Дайк, а в крайна сметка попадението бе признато.

Ливърпул изигра изключително слабо първо полувреме, в които не създаде никакви шансове за гол пред противниковата врата. За това помогна и липсата на Флориан Вирц в средата на терена, след като германецът получи контузия на загрявката и бе заменен от Къртис Джоунс в последния момент. Нотингам от своя страна доминираше, като печелеше дуелите в средата на терена и на няколко пъти застраши вратата на Алисон Бекер, но не успя да стигне до гол.

През втората част Ливърпул показа реакция и заигра по-добре. "Червените" създадоха няколко ситуации пред противниковата врата, но не съумя да стигне до гол. Постепенно инерцията на гостите се загуби, а Нотингам отново си върна инициативата с късен натиск в мача. Стигна се до няколко опасности пред вратата на Алисон, но топката така и не влезе в мрежата на мърсисайдци.

Нотингам Форест - Ливърпул

ВАР отказа веднъж Макалистър, но аржентинецът все пак донесе победа на мърсисайдци

В 90-ата минута Ливърпул вкара топката в мрежата на Нотингам. Юго Екитике стреля опасно с глава, а вратарят на домакините спаси. След това защитник на Нотингам изчисти топката, но в тялото на Алексис Макалистър, след което се стигна до гол. След намесата на ВАР обаче попадението бе отменено, тъй като топката се удари в ръката на Макалистър, а по правилник, има ли докосване до ръка, няма как да бъде зачетен гол, дори и действието да не е умишлено.

В 97-ата минута обаче Ливърпул все пак стигна до редовен гол, и пак след драма с ВАР. Центриране в наказателното поле бе свалено от Ван Дайк, а Макалистър успя да вкара. Останаха съмнения за засада на нидерландския бранител, но буквално сантиметри го оставиха в редовна позиция. Така Ливърпул взе ценни три точки и се изравни с четвъртия и петия Челси и Манчестър Юнайтед. Нотингам пък остава на 17-то място с 27 точки - на две точки пред 18-ия Уест Хям.

Стефан Йорданов
