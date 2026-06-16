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След боя от Швеция: Първата треньорска рокада на Мондиал'26 е факт! Французин ще вади Тунис от дупката!

16 юни 2026, 11:49 часа 569 прочитания 0 коментара

Френският специалист Ерве Ренар е новият селекционер на националния отбор на Тунис по футбол. Ренар, който за последно беше треньор на Саудитска Арабия, ще дебютира начело на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026, съобщи Тунизийската футболна федерация.

Сабри Ламуши бе уволнен след загубата с 1:5

В първия си мач на Световното първенство тунизийският отбор загуби от Швеция с разгромен резултат 1:5, след което треньорът на тима Сабри Ламуши беше уволнен.

„Тунизийската футболна федерация обявява назначаването на Ерве Ренар за старши треньор на националния отбор до края на Световното първенство през 2026 г. Той ще встъпи в длъжност днес. Споразумението предвижда и започване на преговори след края на Световното първенство за дългосрочно сътрудничество, основано на специфични спортни цели“, пише пресслужбата на федерацията.

57-годишният Ренар има сериозен опит в африканския футбол. В кариерата си той е бил старши треньор на националните отбори на Замбия, Ангола, Кот Д'Ивоар и Мароко, както и асистент на Клод Ль Роа в щаба на тима на Гана.

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Световно първенство по футбол 2026 Тунис отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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