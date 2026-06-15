След само един изигран мач: Падна първата треньорска глава на Мондиал'26!

Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Ламуши вече е уволнен заради тежката загуби от Швеция с 1:5 тази сутрин в двубой от Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Това твърди репортерът на The Guardian и New York Times Ромен Молина в профила си в социалната медия X. На този етап обаче няма официална позиция от тунизийската футболна федерация.

След загубата от Швеция се е стигнало до сбиване в лагера на Тунис

Tunisia manager Sabri Lamouchi 'set to be SACKED' after their 5-1 thrashing by Sweden in World Cup opener - as 'fight breaks out at team hotel' https://t.co/GuPWyskwgE — Daily Mail Sport (@MailSport) June 15, 2026

По-рано през деня тунизийското радио Мозаик ФМ съобщи, че ръководството на федерацията са поискали спешно събрание, на което да се обсъди отстраняването на Ламуши, като на мястото му може да бъде повишен асистентът му Вахби Хазри, който е бивш футболист на английския Съндърланд. Според радиото след мача е имало и сбиване между сина на селекционера Сабри Ламуши, който е част от екипа на тима с неясна роля, и привърженик на отбора.

Ламуши е критикуван за тактическите грешки на отбора, за липсата на визия за развитие, което се е видяло още при загубите в контролите от Австрия (0:1) и Белгия (1:5). Защитникът на Тунис Мохамед Амин Бен Хмида се извини за тежкото поражение.

„Ще се опитаме да се поправим и да излезем с чест от следващия мач. Извиняваме се на публиката в Тунис. Трябва да сме по-концентрирани в бъдеще”, каза футболистът на Есперанс Тунис.

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