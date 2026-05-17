След новината за преговори с Реал Мадрид: Жозе Моуриньо проговори за голямата сделка

17 май 2026, 15:11 часа 259 прочитания 0 коментара
През последните дни в медийното пространство излезе информация за завръщането на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид, след като агентът му съобщи, че водят преговори с мадридчани. Португалецът, от своя страна, разсея спекулациите и заяви, че към момента няма официална оферта и не бърза да взема крайно решение.

През този сезон Моуриньо изведе Бенфика до почетното трето място в португалската лига, без нито една допусната загуба. Наставникът има договор с тях до юни 2027 година и потвърди, че вече са му отправили оферта за удължаване на престоя му в Португалия. Въпреки това именно той е спряган за основния кандидат за замяна на Алваро Арбелоа. Причина за това са забележителните резултати, които постигна по време на предишния си престой начело на Реал Мадрид - титлата в Ла Лига и Купата на краля.

„Бъдещето ми трябва да бъде решено тази седмица“, заяви Моуриньо, цитиран от агенция Reuters.

„Имам предложение от Бенфика. Нямам предложение от Реал Мадрид. В същото време казах, че не мога да скрия, че няма нищо. Не можем да направим това - има нещо, но не директно с мен. Имам нужда от време, имам нужда от пространство и от време, за да взема решението си и тази седмица мисля, че ще бъде много важна“, коментира португалският специалист.

Жозе Моуриньо Реал Мадрид Бенфика
Жанина Колева Редактор
