Първи официални данни: Две мечки са нападнали и убили мъжа на Витоша

Данните и експертизите, извършени от съдебен лекар и експерт по едър дивеч, показват, че мъжът, открит мъртъв на Витоша е бил нападнат от мечки. Това съобщиха от СДВР специално за Actualno.com. По първоначални данни става въпрос за голям и малък екземпляр – вероятно майка и малко мече.

Предстои извършването на още експертизи, които да установят с точност причината за смъртта на мъжа. Събраните досега материали по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата.

Припомняме, че вчера бе съобщено, че според човек, намерил тялото на загиналия, мъжът вероятно се опитал да се защити от хищника с пръчка, след като бил нападнат от животното - по въпросната пръчка са намери следи от кръв. Предполага се, че причина за атаката е именно наличие на малко мече и инстинкта на майката да го защити. Вчера Планинската спасителна служба (ПСС) потвърди пред Actualno.com, че не е работила по случая, той директно е поет от полицията.

Мечките винаги са били сред обитателите на планината Витоша. До момента не бе регистриран случай на туристи, пострадали от този вид бозайници. Може би затова в социалните мрежи се появиха предположения, че агресивни кучета са виновници за трагедията.