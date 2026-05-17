Новата ера на "Стамфорд Бридж": Шаби Алонсо разкри стратегията си за Челси

Новият треньор на Челси Шаби Алонсо проговори за пръв път пред клубните медии, след като официално беше представен като наставник на отбора. Баският специалист ще поеме ръководството на „сините“ след края на настоящия сезон. Алонсо подписа дългосрочен договор за срок от четири години, което показва ясно намерение на ръководството да изгради стабилен проект под негово ръководство.

Шаби Алонсо проговори за пръв път като мениджър на Челси

В изявлението си пред клубните канали той изрази благодарност за гласуваното доверие и подчерта, че е мотивиран да започне нов етап в кариерата си в един от най-амбициозните клубове в Англия.

"Челси е един от най-големите клубове в световния футбол и за мен е огромна гордост да стана мениджър на този велик клуб. От разговорите ми със собствениците и спортното ръководство стана ясно, че споделяме една и съща амбиция. Искаме да изградим отбор, способен да се състезава постоянно на най-високо ниво и да се бори за трофеи. В състава има страхотен талант и огромен потенциал и за мен ще бъде голяма чест да го водя. Сега фокусът е върху упоритата работа, изграждането на правилната култура и печеленето на трофеи", сподели Алонсо.

